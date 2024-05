Nouvelle opportunité pour le Projet Wilson





VAL-D'OR, Québec, 28 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSXV: ECR, FSE: 6CA) (la « Compagnie ») annonce la résiliation, en date effective du 23 mai 2024, de la convention d'option (Entente Original, 22 avril 2021 et Entente Amendée, 20 avril 2023) relative à la Propriété Wilson, située à 15 km à l'est de Lebel-sur-Quévillon, du fait que les engagements du troisième anniversaire de l'option n'ont pas été respectés par le bénéficiaire de l'option, lequel a été avisé en conséquence.



Le projet comporte trois éléments clés du succès en exploration :

Localisation Juridiction de camp minier du Québec, Canada Infrastructures et main-d'oeuvre qualifiée





Minéralisation aurifère à haute teneur

Plusieurs intersections aurifères à haute teneur en tranchée et en forage Forage peu profond sur le gîte aurifère Toussaint ouvert sous 200 m





Potentiel d'exploration

De nombreuses découvertes d'or à haute teneur avec un potentiel d'expansion Compilation en cours et planification des prochaines étapes







Un examen et une interprétation de toutes les données historiques d'exploration ainsi que des forages récents, seront entrepris en mettant l'accent sur les zones présentant un potentiel aurifère à haute teneur sur lesquelles seront concentrées les prochaines phases de travaux.

« Les zones aurifères connues du projet offrent le potentiel d'exploration le plus évident ainsi que le point de départ pour la découverte de zones aurifères additionnelles » a commenté Philippe Cloutier, Président et chef de la direction.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Compagnie présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par M. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph.D., Vice-Président et M. Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans le communiqué.

