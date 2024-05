Négociations du secteur public : le personnel de soutien scolaire et les professionnel(le)s de l'éducation du SCFP s'entendent sur les textes





MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Dans le secteur de l'éducation, deux groupes affiliés au SCFP annoncent qu'ils se sont entendus avec le gouvernement et que les textes finaux pour le nouveau contrat sont conformes à l'entente de principe annoncée le 24 et 27 décembre dernier. Les 11 950 membres du soutien scolaire ainsi que les quelques 1100 membres du Syndicat des professionnels et professionnelles de Laval-Rive-Nord (SPPLRN) sont un pas plus proches de la finalisation de l'entente.

« Après plusieurs semaines d'échange de textes, nous sommes heureux d'annoncer que nous sommes dans la dernière phase vers la signature de notre nouvelle convention collective. Nous serons en mesure de vous confirmer la date de signature dans les prochains jours », d'expliquer Richard Delisle, vice-président du secteur de l'éducation au SCFP-Québec.

D'ici là, Richard Delisle mentionne que le comité de négociation rencontrera les dirigeants des sections locales afin de les informer des échéanciers prévus pour la signature. Un aide-mémoire sera également distribué pour leur expliquer l'ensemble des dispositions de la nouvelle convention collective, notamment le versement de la rétroactivité, l'application des nouveaux taux de salaire et les primes.

Du côté du SPPLRN, le syndicat regarde le chemin parcouru et voit la fin de cette ronde de pourparlers. « Après des négociations préparées longuement avant la fin de la dernière convention collective, dans la foulée d'une mobilisation historique de ses membres et après de longues heures de rencontres et de discussions, le SPPLRN-SCFP est fier de faire cette annonce. Prochaine étape : la signature du nouveau contrat », de dire Yves Devost, président du SPPLRN.

Les représentants syndicaux sont maintenant en attente de la prochaine étape : la signature du nouveau contrat.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 13 150 membres dans le secteur de l'éducation au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

