FlytEDGE de Thales remastérise numériquement l'expérience du divertissement en vol





Thales présente FlytEDGE, un système révolutionnaire de divertissement à bord, hébergé sur le cloud, qui transformera l'engagement des passagers en une expérience extraordinaire. FlytEDGE est différent d'un système IFE traditionnel. Doté d'une architecture aux lignes épurées, de fonctionnalités de pointe et de performances uniques, il permet aux compagnies aériennes de se démarquer en apportant l'expérience « cool » à chaque siège, en proposant des interactions entièrement personnalisées avec les passagers :

Personnalisation en live offrant un voyage rempli d'expériences uniques,

Possibilité de diffusion instantanée de ses favoris pour ne rien manquer et poursuivre sa lecture sur tous ses vols.

Énorme volume de contenu qui plonge les passagers dans une large palette de choix de divertissements

Créer des expériences personnalisées

La personnalisation est l'essence même de FlytEDGE. Chaque passager est unique et le système permet aux compagnies aériennes de proposer des expériences adaptées aux préférences de chacun. FlytEDGE est une véritable plateforme d'engagement qui offre des possibilités illimitées de voyages connectés et personnalisés. FlytEDGE propose des expériences inédites « juste faites pour vous ». Ce système recommande intelligemment des contenus dans tous les domaines, grâce à une expérience de divertissement personnalisée et immersive.

Offrir le divertissement du futur à chaque passager

FlytEDGE est la première solution du secteur de l'IFEC (In-Flight Entertainment and Connectivity) à offrir une fonction de mise en cache périphérique. Les passagers peuvent désormais diffuser instantanément leurs divertissements préférés en utilisant leurs abonnements vidéo personnels et poursuivre la lecture de leurs émissions favorites, qu'ils soient sur terre ou à bord, et d'un vol à l'autre.

S'appuyant sur une architecture cloud connectée de pointe, le système franchit les barrières en offrant aux compagnies aériennes une flexibilité unique capable de présenter rapidement n'importe quel service basé sur le Web.

Les meilleurs fournisseurs de jeux pour des options interactives qui captiveront le public du décollage à l'atterrissage,

Des diffuseurs de vidéos qui vont au-delà des blockbusters pour offrir aux passagers un choix infini de programmes à regarder sans modération.

Avec FlytEDGE, les compagnies aériennes peuvent intégrer des partenaires à la vitesse de la technologie grand public pour créer des expériences exaltantes à l'avant-garde du divertissement à bord.

La solution FlytEDGE de Thales intègre les meilleures technologies grand public du marché. Le système dispose d'écrans 4K QLED HDR cinématiques au dos des sièges pour plonger les passagers dans plus d'un milliard de couleurs éclatantes et deux connexions Bluetooth® pour que les passagers puissent coupler leurs appareils personnels sans fil. Le système diffuse la même interface utilisateur à bord pour tous les appareils : téléphones, tablettes et écrans de siège. Grâce à Pulse, la solution d'alimentation primée de Thales fournissant une recharge à haut débit à chaque siège pour n'importe quel appareil passager, chacun arrive à destination rechargé, diverti et détendu.

Valeur pour les clients des compagnies aériennes

FlytEDGE comprend le Onboard Data Center (ODC) avec 96 To qui permet la mise en cache des contenus à bord. Quel que soit le nombre de personnes qui regardent le même contenu, chaque titre est diffusé une seule fois dans l'avion, ce qui permet aux passagers d'accéder instantanément à des divertissements illimités.

L'ODC porte les performances du système IFE vers de nouveaux sommets.

Remplace le réseau multiserveur traditionnel par une architecture en lames efficace et compacte,

Simplifie la mise à niveau grâce à un facile remplacement des lames,

Garantit une disponibilité du système optimale.

FlytEDGE va au-delà du matériel et propose une refonte des mises à jour des logiciels et des contenus afin de réduire les coûts et les délais.

Efficacité exceptionnelle : opérations à distance avec des laboratoires virtuels pour des mises à jour partout et à tout moment

Performance supérieure : surveillance du système en temps réel et tâches de maintenance automatisées

Évolutif ? Intégration continue de nouveaux services pour un système qui évolue toujours au rythme des technologies grand public.

FlytEDGE vole déjà ! Nous n'en sommes qu'aux prémices du possible avec une plateforme cloud entièrement connectée. Les fonctionnalités révolutionnaires et intuitives du système FlytEDGE le placent à des années-lumière de la concurrence. Apporter la technologie FlytEDGE de Thales au secteur du transport aérien signifie une expérience en vol aussi attendue que la destination elle-même, et il y a bien plus à espérer. Il est temps d'adopter le EDGE.

« Chez Thales, nous sommes toujours à la pointe de l'innovation, nous investissons dans les technologies numériques et travaillons avec nos partenaires pour une refonte de l'expérience à bord. Nous sommes très heureux d'apporter les fonctionnalités de pointe de FlytEDGE à nos compagnies aériennes clientes afin de créer des interactions mémorables et entièrement personnalisées avec les passagers », a déclaré Yannick Assouad, vice-président exécutif de l'avionique chez Thales. « FlytEDGE est le premier système IFE connecté au cloud à présenter de nouvelles expériences révolutionnaires grâce à une véritable plateforme d'engagement qui offre des possibilités illimitées pour des expériences de voyages uniques. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles passionnantes, car le système est sur le point d'être inauguré sur une compagnie aérienne mondiale de premier plan ».

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des technologies avancées dans trois domaines : Défense et sécurité, Aéronautique et espace, et Cybersécurité et identité numérique. Il développe des produits et des solutions qui contribuent à rendre le monde plus sûr, plus vert et plus solidaire.

Le groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en recherche et développement, en particulier dans des domaines d'innovation essentiels tels que l'IA, la cybersécurité, les technologies quantiques, les technologies cloud et la 6G.

Thales emploie 81 000* personnes dans 68 pays. En 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros.

* Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'activité de transport terrestre, qui est en cours de cession

28 mai 2024 à 06:05

