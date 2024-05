LE 15e RAPPORT RSE DE FERRERO MONTRE LES SOLIDES PROGRÈS D'UNE ENTREPRISE QUI ACCÉLÈRE SES EFFORTS POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS





LUXEMBOURG, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Ferrero a publié aujourd'hui les derniers progrès réalisés dans le cadre de sa démarche de développement durable dans son 15e rapport de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Guidé par l'engagement de longue date du groupe Ferrero à avoir un impact positif tout au long de sa chaîne de valeur, le rapport démontre les progrès importants réalisés dans les principaux piliers de sa stratégie pour le développement durable : Protéger l'environnement, S'approvisionner en ingrédients de manière responsable, Promouvoir la consommation responsable et Redonner et faire grandir.

« Le groupe Ferrero a conscience du rôle essentiel qu'il joue dans la sauvegarde de la nature pour les générations futures. Nous avons réaffirmé, par des engagements concrets, que le développement durable fait partie intégrante de la stratégie à long terme de Ferrero. Les quatre piliers de notre cadre de développement durable guident chacune de nos décisions stratégiques », a déclaré Giovanni Ferrero, Président exécutif du groupe Ferrero.

« Alors que Ferrero se développe et diversifie son portefeuille, nous continuons à valoriser nos partenariats à long terme, en particulier ceux dédiés aux communautés auprès desquelles nous opérons et dans les régions d'où proviennent nos matières premières. Nous croyons en l'importance des partenariats pour réaliser des progrès, pour faire avancer l'agenda social et environnemental de notre secteur, et enfin pour créer de la valeur sociétale. »

Le dernier rapport RSE, pour l'exercice 2022/23 (année fiscale), souligne l'importance que Ferrero continue d'accorder à l'amélioration de la transparence dans sa chaîne d'approvisionnement en ingrédients, conformément à son approche de l'approvisionnement responsable. Dans sa chaîne d'approvisionnement en noisettes, Ferrero a désormais atteint une traçabilité de 90 % - une augmentation significative par rapport aux 79 % atteints au cours de l'exercice précédent 2021/22 - soutenue par son travail continu avec les agriculteurs, les fournisseurs, les institutions, les universités et les centres de recherche afin de promouvoir et de partager de meilleures pratiques agricoles.

En collaboration avec des partenaires de terrain, Ferrero a également contribué à relever des défis complexes liés à la chaîne d'approvisionnement, comme la lutte contre la déforestation, dans les régions où elle s'approvisionne en ingrédients. Par exemple, l'utilisation de la cartographie polygonale (par satellite) a permis d'augmenter la traçabilité du cacao jusqu'au niveau de l'exploitation pour atteindre 93 % en 2022/23. En plus de travailler intensivement avec des technologies de pointe, Ferrero est un membre de longue date de la World Cocoa Foundation (WCF) et de l'International Cocoa Initiative (ICI).

La collaboration a également joué un rôle clé dans l'accélération des progrès dans la lutte contre les causes du travail des enfants et du travail forcé. Ferrero poursuit son partenariat avec Save the Children, en travaillant avec 65 communautés dans la région du Haut-Sassandra en Côte d'Ivoire, l'un des principaux pays d'approvisionnement en cacao, et en touchant plus de 18 000 personnes. Ferrero collabore également avec Earthworm Foundation et l'Organisation Internationale du Travail (OIT) dans ses chaînes d'approvisionnement en huile de palme et en noisettes, afin de soutenir respectivement de meilleures pratiques de travail.

Parmi les autres points notables du rapport RSE de Ferrero, on peut souligner :

- 90,7 % des emballages Ferrero sont désormais conçus pour être recyclables, réutilisables ou compostables - contre 88,5 % en 2021/22.

- Réduction de 20 % de l'intensité de la consommation d'eau dans les usines Ferrero, grâce à des initiatives de réduction et de réutilisation depuis l'année de référence 2017/18 (9,6 % par rapport à 2021/2022).

- Le projet Kinder Joy of moving a impliqué plus de 60 millions d'enfants depuis sa création en 2005 (3,4 millions d'enfants rien qu'en 22/23).

À propos du groupe Ferrero

Le groupe Ferrero est né dans une pâtisserie dans la petite ville d'Alba, dans le Piémont, en Italie, en 1946. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes entreprises mondiales de produits alimentaires sucrés, avec des marques iconiques vendues dans plus de 170 pays. Le groupe Ferrero apporte des moments de plaisir partagés du monde entier avec des produits très appréciés comme Nutella®, Kinder®, Tic Tac® et Ferrero Rocher®.

Environ 47 000 employés sont passionnés par l'idée d'aider les gens à célébrer les moments spéciaux de la vie. La culture familiale du groupe Ferrero, qui en est à sa troisième génération, est fondée sur le dévouement à la qualité et à l'excellence, sur l'héritage et sur un engagement pour de meilleures pratiques dans sa chaine de valeur. Pour plus d'informations : www.ferrero.fr

28 mai 2024 à 04:00

