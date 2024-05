SERES dévoile la plateforme MF pour transformer les véhicules de luxe grâce à la technologie intelligente





L'entreprise chinoise SERES Auto, spécialisée dans les véhicules à énergie nouvelle, a lancé sa plateforme MF pour les véhicules de luxe intelligents. Cette nouvelle plateforme est conçue pour intégrer des technologies dans les domaines de la sécurité, de la puissance, du châssis et des systèmes logiciels, permettant à SERES de répondre aux demandes dynamiques du marché et aux attentes des consommateurs.

« Le développement du Groupe SERES est ancré dans une approche centrée sur l'utilisateur et se concentre sur les véhicules définis par logiciel », a déclaré Zhang Xinghai, fondateur et président de SERES Auto. « Nous allons continuer à consolider notre leadership technologique et à collaborer avec des partenaires commerciaux internationaux afin d'offrir aux utilisateurs de SERES du monde entier une expérience ultime tout au long du cycle de vie du véhicule. »

Les caractéristiques clés de la plateforme MF de SERES couvrent quatre domaines clés : la sécurité, la puissance, la polyvalence et l'intelligence.

Les fonctions de sécurité de la plateforme MF couvrent plus de 150 scénarios avec plus de 200 dispositifs de sécurité, et intègrent 40 technologies de sécurité.

La plateforme MF offre également diverses options de puissance et est compatible avec plusieurs formats d'alimentation : prolongateur d'autonomie, électrique pure et hybride. À l'heure actuellement, c'est la seule plateforme de l'industrie qui soit compatible avec ces trois formats d'alimentation, offrant davantage de choix aux utilisateurs.

En termes d'espace, la plateforme MF offre une personnalisation et une évolutivité s'adaptant à différents modèles et types de véhicules, notamment les véhicules de classe B à D, les berlines, les SUV, les monospaces, et plus.

L'intelligence sera au coeur de tous les modèles SERES construits sur la plateforme MF, dont l'architecture orientée services est désormais complète à 100 %, qui est dotée de plus de 1?300 interfaces de programmation d'applications, et qui est compatible avec plus de 5?000 applications, selon les revendications de l'entreprise.

En outre, les capacités de mise à jour OTA de la plateforme garantissent que les véhicules resteront à jour et hautement fonctionnels.

SERES excelle dans de nombreux domaines, notamment les chaînes de traction électriques, la fabrication, les technologies d'extension de la gamme, les architectures électroniques et électriques et les plateformes technologiques intelligentes super e-Drive.

L'entreprise prévoit de se concentrer sur le développement de systèmes de service, d'établir de sociétés de vente locales et de construire des usines à l'étranger.

Présente dans plus de 70 pays, SERES développe activement son empreinte mondiale, et sa stratégie de croissance cible des régions clés telles que l'Europe, la région MOAN et l'Amérique latine.

SERES a toujours connu une croissance régulière. Selon le classement des ventes de marques de luxe sur le marché chinois (du 1er janvier au 10 mars 2024) établi par la CPCA, SERES fait déjà partie du Top 5 des vendeurs de marques de luxe en Chine.

