La Japan Airlines va bénéficier de la connectivité multi-orbite d'Intelsat





Intelsat, exploitant du plus grand réseau satellitaire et terrestre intégré au monde, a été sélectionné par la Japan Airlines pour fournir un service de connectivité multi-orbite à bord de plus de vingt Boeing 737 MAX qui seront livrés dans les années à venir. La compagnie aérienne sera l'une des premières de la région Asie-Pacifique à offrir un service fiable et multi-orbite grâce à la nouvelle antenne ESA (electronically steered array) d'Intelsat.

« Les passagers de la Japan Airlines bénéficieront bientôt d'une connectivité multi-orbite qui leur offrira un accès à Internet aussi rapide et fiable que celui qu'ils ont chez eux, grâce à une large couverture et à une faible latence », a déclaré Dave Bijur, vice-président principal de l'aviation commerciale chez Intelsat. « La JAL a été le premier client d'Intelsat dans le domaine de l'aviation commerciale en dehors des États-Unis, et nous nous réjouissons de continuer à soutenir le service de connectivité à bord des appareils de la JAL, leader sur le marché japonais, où ses passagers bénéficient d'un service gratuit. »

Le nouveau service sera installé par Boeing en usine, faisant de la JAL l'une des premières compagnies aériennes à prendre livraison d'un avion Boeing équipé du service de bord ESA, prêt à être utilisé immédiatement par les passagers. Le premier appareil équipé devrait être livré en 2026. L'ESA d'Intelsat mesure moins de sept centimètres et interagit à la fois avec la famille de satellites géostationnaires d'Intelsat et avec la constellation de satellites en orbite terrestre basse de son partenaire.

« Intelsat est un partenaire de confiance de la JAL depuis 2013 », a déclaré Junko Sakihara, vice-présidente adjointe de la division Expérience client de la Japan Airlines. « Nous sommes fiers d'avoir été parmi les premières compagnies aériennes au monde à offrir dès 2017 un service gratuit à tous les passagers voyageant sur nos lignes intérieures, et nous nous réjouissons des avantages plus importants en termes de vitesse et de fiabilité que le nouveau service multi-orbite apportera à nos clients. »

En plus des Boeing 737 et 767 de la JAL, la filiale de la JAL, J-AIR Co. Ltd. installe actuellement le système 2Ku d'Intelsat sur sa flotte d'Embraer E190. Comme annoncé précédemment, J-AIR achèvera l'installation du système 2Ku sur quatorze appareils E190 au cours des mois à venir. Une fois l'installation terminée, J-AIR sera la première compagnie aérienne régionale du Japon à offrir des services de divertissement et de connectivité en vol.

À propos d'Intelsat

L'équipe mondiale de professionnels d'Intelsat est axée sur une fourniture homogène et sécurisée de communications par satellite aux gouvernements, aux ONG et aux clients commerciaux, grâce au réseau mondial de prochaine génération et aux services gérés de la société. En réduisant la fracture numérique grâce à l'utilisation de l'une des flottes de satellites et d'infrastructures de connectivité les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux individus et à leurs outils d'échanger au-delà des océans, de voir sur tous les continents et d'écouter dans le ciel pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa création il y a soixante ans, l'entreprise est synonyme de « premières » dans l'industrie satellitaire au service de ses clients et de la planète. S'appuyant sur un héritage d'innovation et s'attaquant à une nouvelle génération de défis, les membres de l'équipe d'Intelsat ont désormais en ligne de mire les « prochaines premières » du domaine de l'aérospatiale, l'objectif étant de bouleverser le secteur et d'être les fers de lance de sa transformation numérique.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

X | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 mai 2024 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :