Le groupe Chiesi forge une alliance avec le Karolinska Institutet pour relever les défis urgents en matière de santé





Cette collaboration repose sur un engagement commun à faire progresser la science médicale et à améliorer les soins aux patients grâce à des efforts conjoints de recherche, de développement et d'innovation

L'un des premiers domaines d'intérêt de cet accord sera l'approfondissement des collaborations dans le domaine des maladies respiratoires précoces associées à la naissance prématurée

PARMA, Italie, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Chiesi, un groupe biopharmaceutique international axé sur la recherche, annonce fièrement la signature d'un protocole d'accord avec le Karolinska Institutet, une université médicale. L'accord renforce l'engagement des deux organisations à collaborer à des efforts conjoints visant à faire progresser les solutions thérapeutiques pour les problèmes de santé urgents.

La collaboration historique entre Chiesi et Karolinska Institutet (KI), accélérera les initiatives de recherche et de développement pour les maladies respiratoires, les maladies rares, les maladies de prématurité et d'autres indications de soins spécialisés.

Chiesi Group et KI échangeront des idées, de l'expertise et des ressources pour accélérer la traduction des découvertes scientifiques en solutions de soins de santé tangibles. Leur collaboration est soutenue par un engagement commun à faire progresser la science médicale et à améliorer les soins aux patients grâce à des efforts conjoints de recherche, de développement et d'innovation.

Fabrizio Conicella, responsable du Center for Open Innovation and Competence de Chiesi, a déclaré : « Nous pensons que ce partenariat avec un centre d'excellence universitaire de renommée mondiale offrira d'importantes opportunités non seulement d'accélérer notre pipeline, mais aussi d'explorer et d'établir de nouvelles façons innovantes de travailler entre le monde universitaire et l'industrie. »

Mark Parry-Billings, responsable du développement des médicaments chez Chiesi et responsable des opérations de R&D de Chiesi basées dans le parc scientifique de Karolinska, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire progresser notre travail avec KI grâce à cet accord de collaboration, qui tirera parti des succès passés et formera une plateforme pour un partenariat de recherche et de développement étroit et dynamique, dans une série de disciplines scientifiques ciblées, notamment dans le domaine de la médecine translationnelle. »

Åsa Wheelock, membre du conseil d'administration de l'alliance Chiesi-KI et responsable de l'unité de médecine respiratoire, département de médecine Solna, chez KI, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous engager dans cette collaboration stratégique avec Chiesi Group, un partenariat qui incarne notre engagement commun à faire progresser la recherche scientifique et à améliorer les soins aux patients. KI et Chiesi ont une longue et fructueuse expérience de collaborations dans le domaine des maladies respiratoires et de la néonatologie. Cette alliance fournit une plateforme améliorée pour étendre nos collaborations au-delà de nos efforts conjoints continus sur les sous-groupes de patients dans le spectre de l'asthme et de la BPCO. À ce titre, cette collaboration souligne l'engagement de Karolinska Institutet à traduire la recherche de pointe en solutions tangibles qui répondent aux besoins des patients dans le monde entier ».

Grâce à ce partenariat, Chiesi Group et KI sont prêts à stimuler l'innovation, à accélérer les découvertes scientifiques et, en fin de compte, à améliorer les résultats pour les patients dans les domaines où les besoins ne sont pas comblés.

À propos de Chiesi Group

Chiesi est un groupe biopharmaceutique international axé sur la recherche qui développe et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes dans les domaines de la santé respiratoire, des maladies rares et des soins spécialisés. La mission de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens et d'agir de manière responsable envers la communauté et l'environnement.

En changeant son statut juridique pour devenir une Benefit Corporation en Italie, aux États-Unis et en France, l'engagement de Chiesi à créer une valeur partagée pour la société dans son ensemble est juridiquement contraignant et central dans la prise de décision à l'échelle de l'entreprise. En tant que société certifiée B Corp depuis 2019, nous faisons partie d'une communauté mondiale d'entreprises qui répondent à des normes élevées en matière d'impact social et environnemental. L'entreprise vise à atteindre la carboneutralité des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2035.

Avec plus de 85 ans d'expérience, Chiesi a son siège à Parme (Italie), avec 31 affiliés dans le monde entier, et compte plus de 7 000 employés. Le centre de recherche et de développement du groupe à Parme travaille aux côtés de six autres centres de R&D importants en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Royaume-Uni et en Suède.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.chiesi.com

À propos de Karolinska Institutet (KI)

En tant que l'une des plus grandes universités médicales du monde, KI représente la plus grande part de toutes les recherches médicales universitaires menées en Suède. KI offre également le plus large éventail d'éducation du pays en médecine et en sciences de la santé. La recherche couvre l'ensemble du domaine biomédical - de la recherche expérimentale fondamentale aux études cliniques en collaboration avec le système de soins de santé.

28 mai 2024 à 03:00

