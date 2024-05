Grubtech lève 15 millions de dollars





Dirigés par le groupe Jahez, les fonds permettront d'accélérer l'expansion géographique en Arabie Saoudite, en Europe et au Royaume-Uni.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Grubtech, une plateforme SaaS d'intégration et de commerce unifié de premier plan qui permet aux entreprises de restauration et de commerce rapide de se développer, a annoncé avoir levé 15 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B et d'une extension de série A. Le cycle de financement de série B a été mené par la branche VC du groupe Jahez, une place de marché en ligne pour l'alimentation et le commerce rapide cotée en Arabie saoudite, avec la participation des investisseurs existants Addition et Oryx Fund, le fonds dédié à la région MOAN d'Hambro Perks.

Grubtech a été fondée en 2019 pour combler les lacunes du secteur de la restauration en matière de solutions technologiques pour les opérations omnicanales. Sa solution phare, gOnline, fournit aux utilisateurs un véritable moteur de commerce unifié en intégrant un large ensemble de canaux de commande en ligne et en boutique dans des systèmes en aval tels que POS, ERP, Inventaire, logistique tierce partie et solutions de fidélisation. Grubtech propose également des solutions pour rationaliser les opérations en boutique, l'exécution des commandes et l'analyse des données pilotée par l'IA.

La clientèle de Grubtech sur 18 marchés a évolué au-delà de la restauration pour inclure d'autres leaders de la catégorie du commerce rapide tels que les épiceries et les pharmacies. La société prévoit d'utiliser le produit de la vente pour accélérer l'expansion géographique et établir des bureaux en Arabie saoudite, en Europe et au Royaume-Uni.

« Les ventes en ligne de produits alimentaires et de commerce rapide continuent de croître à un rythme rapide. Nos produits permettent à nos clients de continuer à utiliser des éléments de leur pile technologique, comme un point de vente, tout en adoptant de nouveaux canaux de vente et des solutions numériques de manière transparente, en se débarrassant des silos au sein des opérations et des données, a déclaré Mohamed Al Fayed, cofondateur et PDG de Grubtech. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre avancée sur différents marchés où nous avons identifié une forte demande et un potentiel de croissance. »

Grâce aux solutions de Grubtech, les clients sont en mesure d'augmenter considérablement le volume de leurs ventes sur plusieurs canaux, tout en améliorant le temps de traitement des commandes et en accédant à une abondance de données en temps réel accessibles pour la prise de décisions opérationnelles et stratégiques. Après avoir adopté les solutions de Grubtech, les opérateurs peuvent facilement doubler les ventes par mètre carré et améliorer la rapidité du service de 25 % tout en économisant sur les frais d'exploitation et en réduisant le gaspillage.

Abdulaziz Alhouti, directeur des investissements du groupe Jahez, a commenté : « Ayant investi dans de multiples solutions technologiques dans le secteur de la restauration et du commerce rapide, nous avons pu constater de première main la valeur de la plateforme d'intégration de Grubtech pour notre base de commerçants. Nous sommes ravis de soutenir l'équipe de Grubtech qui continue d'innover avec de nouveaux produits et de s'implanter dans de nouvelles zones géographiques. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2421654/Grubtech.jpg

28 mai 2024 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :