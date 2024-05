L'Organisation de coopération numérique lance « EconomiX », un magazine destiné à promouvoir un meilleur partage des connaissances dans l'écosystème numérique





L'Organisation de Coopération Numérique (DCO), une organisation multilatérale mondiale qui vise à permettre la prospérité numérique pour tous en accélérant la croissance durable et inclusive de l'économie numérique, a annoncé le lancement du magazine EconomiX. EconomiX est une publication qui propose les points de vue de leaders d'opinion internationaux de l'économie numérique sur la façon dont les nations et les organisations peuvent saisir les opportunités qu'offre l'économie numérique pour accélérer la transformation numérique globalement. Le magazine réunira les points de vue de différentes parties prenantes des secteurs public et privé, du monde universitaire et des organisations internationales des États membres de la DCO et d'autres pays, offrant ainsi une vision holistique de l'économie numérique sous différents angles.

Le premier numéro d'EconomiX aborde un large éventail de sujets, notamment l'actualité mondiale sur l'économie numérique, les mises à jour faites par les États membres de la DCO, des articles spéciaux sur « Le développement de nouveaux modèles économiques de l'IA » et « L'Upskilling (renforcement des compétences) numérique - des emplois d'avenir ». Intitulé « Growth Unleashed - AI : Powering Economic Prosperity » (« La croissance exponentielle de l'IA : favorisant la prospérité économique »), ce numéro explore le monde de l'intelligence artificielle (IA) et son impact potentiel transformateur sur les économies du monde entier.

Outre les entretiens exclusifs avec S.E. Dr. Bosun Tijani, ministre des Communications, de l'Innovation et de l'Économie numérique de la République fédérale du Nigeria, et S.E. Paula Ingabire, ministre des Technologies de l'Information et de Communication et de l'Innovation de la République du Rwanda, et Mme Deemah AlYahya, Secrétaire Générale de l'Organisation de Coopération Numérique (DCO) ; des articles et des entretiens avec des ministres, PDGs et experts en technologie et en économie numérique figurent aussi dans cette édition inaugurale.

La Responsable de la Croissance des Marchés Numériques à la DCO, Mme Manel Bondi, a déclaré : « EconomiX servira de catalyseur de changement et d'autonomisation en plein milieu de la révolution numérique. Ce magazine comblera une lacune importante en mettant l'accent sur la dimension économique de la technologie en tant qu'élément clé pour stimuler et soutenir une croissance économique inclusive et significative à travers le monde entier. Il permettra de mettre en vedette la façon significative par laquelle les communautés, les entreprises et les gouvernements peuvent coopérer et frayer la voie à la prospérité numérique pour tous. EconomiX est une plateforme qui favorise le partage des connaissances, de l'innovation et de l'inspiration pour nos lecteurs, et souligne notre engagement à promouvoir la coopération pour développer l'économie numérique mondiale. »

EconomiX s'efforce de guider les lecteurs à travers la révolution numérique, en explorant les différents aspects critiques du progrès économique numérique, tels que l'élaboration de politiques, la transformation des données, les mises à jour numériques, l'autonomisation des femmes et le leadership éclairé. Il vise également à fournir des idées exploitables, des analyses d'experts et des études de cas pour mieux gérer le changement numérique, pour promouvoir la compréhension de la manière de tirer meilleur parti de la transformation numérique pour stimuler la prospérité économique et sociale.

EconomiX est un outil essentiel pour la transformation numérique, destiné à encourager le changement en favorisant l'échange de connaissances, en renforçant la coopération, en soutenant la prospérité sociale et en stimulant l'innovation. Il mettra en lumière les différentes tendances et innovations mondiales, plaidera pour une transformation numérique inclusive et préparera une communauté de leaders capables de façonner l'avenir numérique. Le magazine présentera également les initiatives percutantes de la DCO et soulignera les réussites du réseau. Disponible en format numérique et imprimé, EconomiX sera une ressource inestimable pour tous ceux qui s'engagent à avoir un impact significatif dans le domaine numérique. https://www.dco.org/economix

Source: AETOSWire

28 mai 2024 à 02:00

