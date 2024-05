Augmentation des ressources minérales d'Adina de 33% à 78Mt à 1,15% Li2O avec 79% de ressources indiquées





FAITS SAILLANTS

Les ressources minérales ont augmenté de 33 % pour atteindre 77,09 Mt à 1,15 % de Li 2 O dans le projet phare de Winsome, Adina Lithium (Adina), sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, Canada .





O dans le projet phare de Winsome, Adina Lithium (Adina), sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, . Les ressources minérales correspondent à plus de 2,21 millions de tonnes d'équivalent de carbonate de lithium (LCE) et confirment le positionnement d'Adina comme l'un des plus grands gisements de lithium non exploités au monde.





61,4Mt à 1,14% Li 2 O dans la catégorie indiquée, plus fiable, dérivée du forage systématique, constitue une base solide pour les études de faisabilité des projets à long terme.





O dans la catégorie indiquée, plus fiable, dérivée du forage systématique, constitue une base solide pour les études de faisabilité des projets à long terme. Les ressources minérales d'Adina affleurent à la surface et comprennent 48,7 millions de tonnes à 1,20 % de Li 2 O dans les 150 premiers mètres à partir de la surface (profondeur verticale), ce qui permet de les exploiter par des méthodes à ciel ouvert.





O dans les 150 premiers mètres à partir de la surface (profondeur verticale), ce qui permet de les exploiter par des méthodes à ciel ouvert. Les ressources de la zone principale (Main Zone) proche de la surface s'élèvent désormais à 37 millions de tonnes à 1,23 % de Li 2 O (ressources indiquées et ressources présumées).





O (ressources indiquées et ressources présumées). Les forages d'exploration en cours, axé sur la vérification de la minéralisation, devraient permettre une croissance continue des ressources, avec l'inclusion potentielle de la minéralisation recoupée dans les forages à l'ouest et au sud-ouest d'Adina Principale.





Cette nouvelle mise à jour des ressources minérales et les essais métallurgiques en cours serviront de base aux études de projets Greenfield et Brownfield, qui devraient être achevées au cours du deuxième semestre 2024.





Des études techniques simultanées, des études de soutien à l'obtention de permis et des études d'impact environnemental et social pour Adina sont en cours parallèlement aux études de développement du projet en cours, notamment en matière d'études de référence environnementales et de planification d'infrastructures.





Les résultats des travaux de séparation en milieu dense sont encourageants pour une solide analyse d'investissement 1 .





. Le travail de vérification préalable se poursuit sur l'option d'acquisition de la mine Renard et des infrastructures associées, ainsi que les études de projet incluant comme scénario l'exploitation de la mine de Renard.





Nomination de Mme Kim-Quyên Nguyên en tant que vice-présidente des projets pour diriger les études de projet et de M. Walter Mädel, expert interne en traitement du lithium en roche dure, pour soutenir l'équipe de projet dans l'évaluation de la réaffectation potentielle de l'usine de traitement de Renard.

VAL-D'OR, QC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Winsome Resources (ASX: WR1) ; « Winsome » ou « la société », société d'exploration et de développement du lithium, a le plaisir d'annoncer la mise à jour de l'estimation des ressources minérales (ERM) du projet Adina Lithium (Adina), qu'elle détient à 100 %, sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (Canada).

De plus, l'élaboration de la mise à jour de l'ERM pour le projet Adina Lithium a permis de faire avancer les études de développement, y compris la planification et l'ordonnancement détaillés de la mine, le schéma de traitement et la conception de l'usine, ainsi que les études d'infrastructures associées, en vue de publier les études de projet initiales au troisième trimestre 2024.

« La mise à jour de l'ERM confirme l'importance de notre ressource mondiale et consolide notre position et notre emplacement stratégique au coeur de l'industrie de l'énergie verte et de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Amérique du Nord. », commente Chris Evans, président-directeur général.

« La mise en oeuvre simultanée de nos stratégies d'exploration, de développement et d'entreprise permet de réaliser des progrès bien planifiés et exécutés. » commente Carl Caumartin, Directeur Général Canada

« Cette mise à jour des ressources minérales représente une avancée majeure pour notre entreprise, illustrant notre engagement constant envers l'excellence et l'innovation. Nous restons profondément engagés à collaborer avec les communautés locales et à établir des standards exemplaires pour l'industrie en matière de protection de l'environnement » ajoute Geneviève Morinville, Vice-Présidente Développement durable et affaires réglementaires.

Forts de ces résultats exceptionnels, Winsome se positionne avantageusement pour répondre à la demande mondiale croissante en lithium et réaffirme sa détermination à jouer un rôle de premier plan dans les stratégies québécoise et canadienne sur les minéraux critiques et stratégiques.

Pour en apprendre davantage sur l'estimation de ressources minérales du projet Adina Lithium, consultez l'ASX du 28 mai 2024, https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/WR1/02811318.pdf

La publication de ce communiqué de presse a été autorisée par le conseil d'administration de Winsome Resources Limited.

À PROPOS DE RESSOURCES WINSOME

Winsome Resources (ASX : WR1) est une société d'exploration et de développement axée sur le lithium, basée à Perth, qui possède quatre projets au Québec, Canada. Tous les projets de Winsome - Adina, Cancet, Tilly, Jackpot et Sirmac-Clappier - sont détenus à 100?% par la société. Récemment, la société a acquis 47km2 de claims miniers supplémentaires sur le projet Tilly, situé près d'Adina, et 29 claims miniers sur la propriété Jackpot, immédiatement au nord d'Adina.

Les projets les plus avancés de Winsome - Adina et Cancet - offrent des gîtes de lithium peu profonds à haute teneur et ils sont stratégiquement situés à proximité d'infrastructures et de chaînes d'approvisionnement établies.

En plus de son impressionnant portefeuille de projets de lithium au Québec, Winsome détient 100 % des droits d'achat de lithium, de césium et de tantale du projet Case Lake de Power Metals Corp (TSXV:PWM) dans l'Est de l'Ontario, ainsi qu'une participation de 19,59 % dans PWM. La société a récemment cédé Decelles and Mazérac, deux projets au stade initial situés près de la ville minière de Val-d'Or au Québec, à PWM en échange d'une augmentation de sa participation.

Winsome est dirigée par une équipe hautement qualifiée qui possède une solide expérience de l'exploration et du développement du lithium, ainsi que de la direction de sociétés cotées à l'ASX. Plus de détails: https://winsomeresources.ca/

Les informations contenues dans ce rapport réfèrent aux normes et obligations de Winsome resources Ltd envers l'Australian Securities Exchange et le Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code). Les informations doivent être interprétées selon les obligations légales de la Société en Australie.

Les montants exprimés en dollars canadiens (CAD) ont été convertis des montants exprimés en dollars australiens (AUS) selon le taux de change en vigueur de la Banque du Canada le (DATE).

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent document contient des déclarations prospectives concernant Winsome. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations de faits historiques et les événements et résultats réels peuvent différer matériellement de ceux décrits dans les déclarations prospectives en raison d'une variété de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans toute information prospective fournie par la société ou en son nom. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés aux besoins de financement supplémentaires, aux prix des métaux, aux risques d'exploration, de développement et d'exploitation, à la concurrence, aux risques de production, à la réglementation, y compris la réglementation environnementale, à la responsabilité et aux litiges potentiels concernant les titres de propriété.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fondées sur les convictions, les opinions et les estimations de la société Winsome à la date à laquelle elles sont formulées, et aucune obligation n'est assumée de mettre à jour les déclarations prospectives si ces convictions, opinions et estimations venaient à changer ou à refléter d'autres développements futurs.

RÉSULTATS D'EXPLORATION ANNONCÉS PRÉCÉDEMMENT

Ressources Winsome confirme qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent matériellement les informations incluses dans l'annonce de marché originale et que toutes les hypothèses matérielles et les paramètres techniques continuent de s'appliquer et n'ont pas changé matériellement. Ressources Winsome confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière significative par rapport aux annonces de marché initiales.

DÉCLARATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE

Les informations contenues dans cette annonce concernant l'augmentation des ressources minérales sont basées sur, et représentent fidèlement, les informations et la documentation préparées par M. Antoine Fournier, vice-président de l'exploration de Winsome Resources Ltd. M. Fournier est membre de l'Ordre des géologues du Québec (OGQ #0516), une organisation professionnelle enregistrée à l'étranger telle que définie dans les règles de cotation de l'ASX, et possède suffisamment d'expérience pertinente pour le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi que pour l'activité entreprise, pour être qualifié de personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du " Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves " (Code australasien de déclaration des résultats d'exploration, des ressources minérales et des réserves de minerais). M. Fournier consent à l'inclusion dans le présent communiqué des questions fondées sur les informations sous la forme et dans le contexte où elles apparaissent.

Les informations contenues dans le présent communiqué concernant l'augmentation des ressources minérales sont basées sur des informations et des documents justificatifs préparés par M. Kerry Griffin, et représentent fidèlement ces informations. M. Griffin est consultant auprès de la société, membre de l'Institut australien des géoscientifiques, et possède une expérience suffisante en rapport avec le style de minéralisation et le type de gisement considérés, ainsi qu'avec l'activité qu'il entreprend, pour être qualifié de personne compétente au sens de l'édition 2012 du "Code australasien pour la notification des résultats d'exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai". M. Griffin consent à l'inclusion dans l'annonce des questions basées sur ses informations, sous la forme et dans le contexte où elles apparaissent

DÉCLARATION DE LA PERSONNE QUALIFIÉE

Antoine Fournier, Vice-président exploration. Ressources Winsome sont des " personnes qualifiées " tel que défini par l'instrument national 43-101 et ont révisé et approuvé la divulgation des informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. Antoine Fournier est membre de l'Ordre des Géologues du Québec.

