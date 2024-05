Stavian Chemical se classe au 17e rang du palmarès des 100 meilleurs produits d'ICIS, ce qui témoigne d'une forte croissance dans un contexte de défis associés au marché mondial





HANOI, Vietnam, 27 mai 2024 /CNW/ - Stavian Chemical, un important distributeur mondial de produits chimiques dont le siège social est situé au Vietnam, annonce fièrement sa performance exceptionnelle dans le prestigieux palmarès 2024 des 100 meilleurs distributeurs de produits chimiques d'ICIS. Démontrant la solide croissance et la résilience de l'entreprise face aux défis du marché mondial, Stavian Chemical est passée à la 17e position, comme le reconnaît l'Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), une augmentation importante par rapport à sa 24e position de l'an dernier.

Dinh Duc Thang, président et chef de la direction de Stavian Chemical, parle avec fierté des réalisations de son entreprise : « Nous sommes honorés d'être de nouveau reconnus dans le classement 2024 des 100 meilleurs distributeurs de produits chimiques d'ICIS. Cette reconnaissance témoigne du dévouement et du travail acharné de notre entreprise. Nous sommes déterminés à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients tout en favorisant le développement durable et l'innovation. »

Stimuler la croissance et le développement durable grâce à l'innovation

Le succès continu de Stavian Chemical repose sur son vaste portefeuille diversifié de services et de produits. Au-delà de son offre traditionnelle de produits chimiques, l'entreprise a considérablement élargi son offre vers des solutions respectueuses de l'environnement. Stavian Chemical offre une gamme diversifiée de produits écologiques, y compris des résines recyclées et bio-résines, du GNL, des emballages biodégradables et à base de plantes, des composés polymère et des initiatives d'économie circulaire pour promouvoir le développement durable. Cette stratégie reflète non seulement l'engagement de Stavian Chemical à l'égard du développement durable et de l'innovation, mais elle positionne également l'entreprise comme un catalyseur de changement positif au sein de l'industrie chimique.

Conformément aux prévisions de Straits Research , le marché mondial de la distribution de produits chimiques devrait atteindre 449,36 milliards de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 6,3 % Cette croissance, alimentée par la demande croissante de produits chimiques spécialisés, les innovations technologiques et une emphase sur le développement durable, positionne parfaitement Stavian Chemical pour tirer parti de ces tendances grâce à son engagement envers l'innovation et la responsabilité environnementale.

Expansion stratégique au sein des marchés mondiaux

La présence forte de Stavian Chemical dans la région de l'Asie-Pacifique demeure une pierre angulaire de son succès. Au-delà de sa performance mondiale remarquable, Stavian Chemical a également réalisé des progrès importants dans des marchés comme l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Union européenne, les États-Unis et l'Amérique latine. L'entreprise fait preuve d'un dévouement inébranlable à offrir une valeur exceptionnelle et à promouvoir des pratiques durables. Cela démontre l'engagement de Stavian Chemical à prendre de l'expansion et à répondre aux besoins dynamiques des clients à l'échelle régionale et mondiale.

Alors que Stavian Chemical poursuit sa trajectoire de croissance et d'innovation, son dévouement envers l'excellence, le développement durable et la satisfaction de la clientèle demeure inébranlable et place l'entreprise en bonne position pour réussir.

À propos de Stavian Chemical

Stavian Chemical a été fondée en 2009, et son siège social est situé à Hanoï, au Vietnam. Membre de la société industrielle multinationale Stavian Group, l'entreprise est un distributeur mondial de produits chimiques et un important fabricant d'emballages en plastique biodégradable. Stavian Chemical offre une solution exceptionnelle de guichet unique pour le commerce interentreprises et une connectivité mondiale transparente grâce à ses bureaux partout dans le monde. Ayant reçu plusieurs distinctions, Stavian Chemical continuera de paver la voie dans l'industrie pour offrir des services globaux et de bout en bout aux clients régionaux et mondiaux.

Pour en savoir plus sur Stavian Chemical, consultez le site : https://stavianchem.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2422588/FINAL_ICIS_2024_TCBC.jpg

SOURCE Stavian Chemical

27 mai 2024 à 22:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :