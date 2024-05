Réaction de la FTQ au projet de loi anti-briseurs de grève adopté en troisième lecture





MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) salue l'adoption en troisième lecture du projet de loi anti-briseurs de grève (C-58) pour les entreprises sous compétence fédérale. Il faut souligner les travaux des parlementaires qui ont permis d'atténuer certaines dispositions de la première version du projet de loi, comme de réduire à 12 mois, au lieu de 18 mois, le délai pour que la loi soit en vigueur, même si la centrale aurait aimé que la loi s'applique dès l'obtention de la sanction royale. La FTQ reste inquiète du fait qu'un gouvernement conservateur puisse revenir en arrière et prolonger ce délai.

« Ce projet de loi est essentiel à l'équilibre du processus de négociation entre les parties patronale et syndicale. La preuve n'est plus à faire, l'utilisation de briseurs de grève prolonge inutilement les négociations et les conflits puisque les employeurs ont le loisir de mettre à la rue leurs travailleurs et travailleuses afin de poursuivre leurs opérations. Cela est d'une indécence sans nom », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

La FTQ salue la capacité du gouvernement libéral et du NPD de mettre de côté leurs différends et de travailler ensemble pour l'élaboration d'une loi d'une importance majeure pour les travailleurs et travailleuses et qui est essentielle pour protéger le droit à la négociation collective, un droit fondamental! Cependant, la centrale comprend mal les raisons qui font que les employés et employées du gouvernement fédéral ne puissent se prévaloir des dispositions anti-briseurs de grève de la future loi.

« Pour la FTQ, c'est une revendication vieille de plus de 40 ans. Le projet actuel n'est pas parfait, mais nous sommes tout près du but », conclut la présidente de la FTQ.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

