Casio lance la MR-G avec un cadran en treillis dimensionnel inspiré par la beauté fonctionnelle du travail du bois Kigumi

TOKYO, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau modèle de la ligne MR-G, la ligne phare de la marque de montres résistantes aux G-SHOCK. La nouvelle MRG-B2100B est dotée d'un cadran en treillis dimensionnel et d'une lunette octogonale inspirés par la beauté fonctionnelle de l'art japonais traditionnel du travail du bois par emboîtement appelé kigumi.

* Kigumi est une technique japonaise traditionnelle de construction et de travail du bois utilisée pour la menuiserie en bois sans utiliser de ferrures métalliques.

Cette nouvelle montre est la première de la gamme 2100 à porter le nom de MR-G. La gamme 2100 a été lancée en 2019, avec un design combiné numérique-analogique offrant une touche moderne à la toute première G-SHOCK, la DW-5000C. Avec sa lunette octogonale caractéristique et son design fin et épuré, la gamme 2100 s'est avérée populaire dans le monde entier.

La MRG-B2100B, résistante aux chocs, affiche un cadran dimensionnel en treillis inspiré par le savoir-faire des techniques traditionnelles japonaises de menuiserie en bois kigumi. La surface de base du cadran prend une forme ondulée avec une série complexe d'ouvertures pour créer un motif géométrique exprimant magnifiquement la vision du monde du treillis kumiko. Le motif n'est pas seulement un élément de design, il laisse également passer suffisamment de lumière à travers les ouvertures élaborées pour permettre la production d'énergie solaire.

* Kumiko est une technique japonaise qui consiste à assembler des pièces de bois pour former des motifs géométriques sans utiliser de clous.

La lunette octogonale caractéristique de la gamme 2100 est composée de 27 éléments distincts, ce qui permet un polissage de précision jusqu'à l'obtention d'une belle finition métallique, jusque dans les recoins les plus difficiles d'accès. Les composants externes sont polis individuellement par des maîtres artisans, puis assemblés selon un processus aussi rigoureux que le travail du bois kigumi. La lunette supérieure est fabriquée en COBARIONTM, un alliage dont la dureté est environ quatre fois supérieure à celle du titane pur, et le bracelet utilise le DAT55G, un alliage de titane dont la dureté est environ trois fois supérieure à celle du titane pur. Cette montre allie la beauté raffinée du métal à la robustesse d'une G-SHOCK pour un design digne du nom MR-G.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418960/MRG_B2100_hrz.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418961/MRG_B2100B_1A_front.jpg

