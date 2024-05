S'épanouir grâce à la région de la Grande Baie | La région de la Grande Baie a tenu une conférence à Paris pour renforcer ses liens avec les entreprises françaises





Organisée par Guangdong, la région administrative spéciale de Hong Kong et la région administrative spéciale de Macao, la Conférence de coopération économique et commerciale entre la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et l'Europe (France) a eu lieu à Paris, le 24 mai (heure locale).

Plus de 400 représentants des milieux industriels et commerciaux français ont participé à la conférence.

« Il s'agit d'un événement très important, qui a permis de créer des liens entre différentes entreprises, voire de nouvelles entreprises », a déclaré Gilles-Henry Garault, vice-président et président de la Commission internationale, Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale en France. Il a indiqué que la région de la Grande Baie peut devenir l'un des premiers centres économiques au monde.

À l'heure actuelle, environ le tiers des entreprises françaises en Chine ont choisi de s'établir au Guangdong, y compris EDF Energy, Danone et Sanofi. Selon M. Garault, la région de la Grande Baie est le premier choix des entreprises étrangères qui pensent à s'établir en Chine.

Selon les données publiées par la sous-administration de l'administration générale des douanes de Chine au Guangdong, le volume des échanges commerciaux entre la France et la province du Guangdong a atteint 24,86 milliards de yuans au premier trimestre de cette année, en hausse de 11,1 % par rapport à l'année précédente.

« Je suis allé dans la région de la Grande Baie à de nombreuses reprises depuis que je suis devenu chef de la direction d'Airbus China en 2003, » a déclaré Norbert Ducrot, président de Wavelandes : « J'ai découvert une région fantastique avec une population et un marché énormes. Cette année est très importante, car elle marque le 60e anniversaire des liens diplomatiques entre la Chine et la France. »

Au début de mai, la Chine et la France ont publié une déclaration commune sur le renforcement de la coopération mondiale en matière de gouvernance de l'intelligence artificielle.

Selon un classement publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la grappe scientifique et technologique Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou a figuré au deuxième rang au cours des quatre dernières années.

M. Ducrot a indiqué que la région de la Grande Baie est le meilleur endroit pour les nouveaux projets entre la France et la Chine dans les domaines des logiciels et du matériel informatique, de l'électronique et de l'intelligence artificielle, car cette région a développé des entreprises technologiques et des ressources abondantes de talents.

« La conférence reflète les réalisations remarquables en matière de développement économique en Chine », a déclaré Roger Sebbagh, conseiller spécial du président français. Ce dernier a indiqué que le président aimerait jouer un rôle dans le rapprochement de la France et de la Chine au cours des prochaines années.

Selon lui, la coopération entre la France et la Chine est un partenariat de coopération gagnant-gagnant et cette collaboration apportera une influence positive aux autres pays et favorisera leur développement.

Selon des statistiques préliminaires, des accords pour 36 projets bilatéraux d'investissement et de coopération commerciale entre la France (et l'Europe) et le Guangdong, Hong Kong et Macao ont été conclus dans le cadre de cette conférence, pour une valeur totale de 3,22 milliards de dollars américains. Entre autres, la France (et l'Europe) investira 1,59 milliard de dollars américains dans la région de la Grande Baie, tandis que cette dernière investira 1,47 milliard de dollars américains en France (et en Europe).

