Le festival des clients de XCMG à Xuzhou captive plus de 1 200 invités internationaux avec un riche patrimoine culturel





XUZHOU, Chine, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Plus de 1 200 invités internationaux venus de plus de 60 pays ont découvert le riche patrimoine de Xuzhou, en Chine, lors du récent festival des clients de XCMG Machinery (SHE:000425, « XCMG »). L'événement comprenait des visites de sites historiques, des expériences culturelles immersives et des représentations spectaculaires mettant en valeur la culture chinoise traditionnelle.

Le festival a proposé un itinéraire varié qui a captivé les clients du monde entier. Les invités ont visité le district historique et culturel de Hui Long Nest, une zone de tourisme et de loisirs de niveau national connue pour son charme ancien avec ses toits en tuiles noires et ses murs en pierre. Pour améliorer l'expérience des visiteurs internationaux, une zone interactive du patrimoine culturel immatériel (PCI) a été installée au centre du district, où les visiteurs ont pu participer à des activités telles que la fabrication d'éventails en bois laqué, le frottement de tablettes en pierre, la peinture au sucre et l'essayage de Hanfu (vêtement traditionnel chinois).

L'un des temps forts a été la visite de la salle de spectacle Pengcheng Fenghua, où les invités ont pu profiter d'une expérience interactive sur scène. « Porter le Hanfu m'a donné l'impression d'être une reine ; c'est une si belle tradition », a déclaré Bowman Karen, originaire d'Afrique du Sud, qui a assisté à l'événement en compagnie de son amie Gibson Liza Marie. Toutes deux ont été fascinées par le contraste entre modernité et tradition qui s'est manifesté tout au long de leur visite.

M. Fatimatou, du Cameroun, a trouvé un intérêt particulier au frottement des pierres du patrimoine culturel immatériel. Il a habilement créé des frottages avec son expression préférée « contentment », démontrant ainsi son profond engagement envers cette forme d'art ancienne. Chen Shujing, de Kaohsiung (Taïwan), n'a pas résisté à l'envie d'acheter onze sachets aromatiques qu'il a emportés chez lui en guise de cadeau.

Le voyage à travers l'histoire de Xuzhou s'est poursuivi lorsque les visiteurs ont écouté des histoires sur les rois Chu au musée de la tombe du roi de la montagne Shizi avant d'explorer les sites de guerriers en terre cuite et les tombes peintes de la dynastie Han, ce qui leur a permis de jeter un regard intime sur l'accumulation culturelle millénaire de la Chine.

La nuit tombant sur le lac Yunlong pendant le spectacle Pengcheng Fenghua, les visiteurs ont assisté à un spectacle magique. Sous des lumières éblouissantes et accompagnés par des spectacles de danse sur des bateaux, des images améliorées par la technologie ont créé une expérience envoûtante. Siyafa Kobusingye, de Kampala (Ouganda), a évoqué les moments inoubliables du spectacle Pangcheng Fenghua : « Je n'ai jamais rien vu de tel, c'était un spectacle magique ; surtout lorsqu'il s'est mis à pleuvoir pendant le spectacle, c'était surréaliste. »

« L'intégration des effets de lumière avec des éléments naturels comme la pluie et le tonnerre suivis d'un lever de lune était d'une beauté à couper le souffle », a remarqué Siyafa Kobusingye après avoir assisté à ce spectacle unique qui a mêlé passé et présent pendant plus de 70 minutes.

