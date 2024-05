Le Customer Festival de XCMG à Xuzhou captive plus de 1 200 invités internationaux avec un riche patrimoine culturel





XUZHOU, Chine, 27 mai 2024 /CNW/ - Plus de 1 200 invités internationaux de plus de 60 pays ont exploré le riche patrimoine de Xuzhou, en Chine, lors du récent Customer Festival de XCMG Machinery (SHE:000425, « XCMG »). L'événement comprenait des visites de sites historiques, des expériences culturelles immersives et des spectacles exceptionnels qui mettaient en valeur la culture chinoise traditionnelle.

Le festival a offert un itinéraire diversifié qui a captivé ses clients internationaux. Les invités ont visité le quartier historique et culturel d'Hui Long Nest, une zone touristique et de loisirs de niveau national reconnue pour son charme ancien avec des toits faits de carreaux noirs et des murs de pierre. Afin d'améliorer l'expérience des visiteurs internationaux, une zone interactive du patrimoine culturel immatériel (PCI) a été mise en place au centre du district où les invités ont participé à des activités telles que la fabrication d'éventails en laque, le frottement de tablettes de pierre, la peinture sur sucre et l'essayage de vêtements Hanfu (vêtements traditionnels chinois).

L'un des faits saillants a été la visite de la salle de spectacle Pengcheng Fenghua, où les invités ont pu profiter d'une expérience interactive basée sur des scènes. « Porter un Hanfu m'a donné l'impression d'être une reine; c'est une si belle tradition », a déclaré Bowman Karen, d'Afrique du Sud, qui était présente avec son amie Gibson Liza Marie. Toutes deux étaient fascinées par le contraste entre la modernité et la tradition tout au long de leur visite.

M. Fatimatou, du Cameroun, s'est intéressé particulièrement au frottage de pierre du PCI. Il a habilement créé des gravures avec son mot préféré : « contentement », démontrant ainsi son engagement profond dans cette forme d'art ancienne. Entre-temps, Chen Shujing de Kaohsiung, à Taïwan, n'a pas pu résister à l'idée d'acheter onze sachets aromatiques pour les rapporter à la maison en cadeau.

Le voyage dans l'histoire de Xuzhou s'est poursuivi alors que les visiteurs écoutaient des histoires sur les rois Chu au Shizi Mountain King Tomb Museum avant d'explorer les sites des guerriers en terre cuite et les tombes peintes de la dynastie Han, offrant un aperçu intime de l'accumulation culturelle millénaire de la Chine.

Alors que la nuit tombait sur le lac Yunlong pendant le spectacle de Pengcheng Fenghua, les visiteurs ont eu droit à une prestation magique. Sous des lumières éblouissantes et accompagnées de spectacles de danse sur des bateaux, des éléments visuels technologiques ont créé une expérience fascinante. Réfléchissant aux moments inoubliables pendant la représentation de Pangcheng Fenghua, Siyafa Kobusingye de Kampala, en Ouganda, a déclaré : « Je n'ai jamais rien vu de semblable, c'était une performance magique; surtout quand il a commencé à pleuvoir pendant le spectacle, c'était surréaliste ».

« L'intégration d'effets de lumière avec des éléments naturels comme la pluie et le tonnerre, suivis d'une lune, était d'une beauté à couper le souffle », a fait remarquer Mme Kobusingye après avoir été témoin de ce spectacle unique qui a harmonieusement fusionné le passé et le présent pendant plus de 70 minutes.

