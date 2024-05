Encadenados 2024 : PROCOMER renforce le système de fournisseurs locaux pour attirer de nouveaux investissements





Plus de 600 fournisseurs locaux et 225 multinationales exportatrices assujetties au Definitive Regime et au Free Zones Regime ont participé à l'événement, générant 2 100 rendez-vous d'affaires.

Selon les données de PROCOMER, les chaînes de production ont enregistré une croissance remarquable de 52 %.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 mai 2024 /CNW/ - Afin de stimuler le marché du Costa Rica et de répondre aux impératifs commerciaux en constante évolution, Agence de Promotion du Commerce Extérieur et des Investissements Etrangers du Costa Rica (PROCOMER) et l'Association des entreprises de la zone de libre-échange du Costa Rica (AZOFRAS) ont organisé Encadenados 2024, la conférence à l'intention des entreprises qui vise à créer des relations commerciales, des chaînes de production et des liens entre les fournisseurs locaux et multinationaux dans le cadre du Definitive Regime (RD) et du Free Zones Regime (RZF).

Cette année, plus de 600 fournisseurs du Costa Rica et 200 entreprises assujetties aux deux régimes ont participé à 2 100 rendez-vous d'affaires lors de la troisième édition de l'événement, une édition record puisque le nombre de rendez-vous a doublé par rapport aux précédentes : 600 en 2022 et 1 000 en 2023.

« Encadenados 2024 est bien plus qu'un événement d'affaires annuel; c'est une plateforme qui stimule la croissance et la collaboration commerciale au Costa Rica. Dans le respect du thème, "Ensemble, nous en faisons plus", et dans le but de renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale et de répondre aux impératifs commerciaux en constante évolution, Encadenados représente une occasion inestimable pour le développement économique et commercial du pays », a déclaré Laura López, directrice générale de PROCOMER.

Les entreprises dirigées par des femmes ont contribué de façon importante à la troisième édition d'Encadenados, représentant 50 % des participants à la conférence destinée aux entreprises, en tant qu'acheteurs et fournisseurs. D'autre part, les fournisseurs situés à l'extérieur de la région métropolitaine élargie ont connu un succès remarquable auprès des entreprises participantes, ce qui devient un incitatif supplémentaire pour les entreprises souhaitant s'établir dans ces régions du pays.

Plus de 400 multinationales se sont établies au Costa Rica, et l'un des facteurs clés de la proposition de valeur du pays est le vaste écosystème de fournisseurs locaux qui a été développé avec le soutien de PROCOMER. Ce réseau de fournisseurs de divers secteurs des biens et services du Costa Rica offre une souplesse sur le plan logistique et une réduction des délais et des coûts pour les entreprises qui investissent, ce qui se traduit par un avantage concurrentiel dans leurs activités.

« La participation des femmes et le succès des entreprises établies à l'extérieur de la région métropolitaine élargie au salon Encadenados 2024 témoignent de la diversité et de la vigueur qui caractérisent le tissu commercial du Costa Rica. « Ces résultats reflètent notre engagement envers l'inclusion et la collaboration régionale pour stimuler la croissance économique durable dans notre pays; des éléments fondamentaux pour la promotion de nos exportations et l'attraction de nouveaux investissements au Costa Rica. »

Le secteur de l'alimentation se distingue comme étant le plus dynamique, fermant les occasions rapidement et efficacement. D'autres secteurs industriels et secteurs de services lanceront leurs processus de validation, d'échantillonnage et d'essai au cours des prochains jours, car ils doivent se conformer à d'autres exigences afin de s'intégrer aux chaînes de valeur mondiales.

Encadenados 2024 a clôturé avec des occasions d'affaires de 2 milliards de dollars. Ce chiffre est appelé à augmenter, car 100 rendez-vous supplémentaires ont été prévus après l'événement. Selon les données de PROCOMER, les entreprises de la zone de libre-échange ont fait des achats de plus de 5 milliards de dollars auprès de micro, petites, moyennes et grandes entreprises locales. De plus, elles affichent une croissance de 52 % des chaînes de production au cours de la dernière année.

Personnes-ressources : Ofelia Fernández Valverde, [email protected] et Esteban Chaves Trejos, [email protected]

27 mai 2024 à 18:25

