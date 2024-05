Prix de reconnaissance en lecture et prix Étincelle - Le ministère de l'Éducation rend hommage à des gens de passion qui cultivent l'amour de la lecture chez les élèves





QUÉBEC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Afin de mettre en lumière les initiatives inspirantes en matière de lecture, le ministère de l'Éducation a récompensé aujourd'hui douze projets gagnants et sept lauréats pour la présentation 2023-2024 des Prix de reconnaissance en lecture et des prix Étincelle (voir liste en annexe).

Les Prix de reconnaissance en lecture rendent hommage à celles et à ceux qui réalisent des projets stimulants en matière d'enseignement de la lecture dans nos écoles. Les prix Étincelle, quant à eux, valorisent le travail des membres du réseau scolaire qui ont à coeur l'amélioration de l'enseignement de la lecture et qui alimentent la passion de lire dans leur entourage.

La cérémonie, animée par l'auteur et comédien Simon Boulerice, s'est tenue à Montréal en présence de M. Jean-Bernard Émond, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation (volets éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire et formation professionnelle). Des illustrations inédites de l'illustrateur Félix Girard ont aussi été remises aux lauréates et lauréats des prix Étincelle.

Citations :

« Quand on parle de réussite scolaire, une chose est certaine : la lecture joue un rôle central. Il est donc important que nos jeunes développent le goût de lire. Les gens dont le travail a été souligné aujourd'hui par des Prix de reconnaissance en lecture et des prix Étincelle sont de véritables exemples dans ce domaine. Je tiens à féliciter les lauréates et lauréats, qui incarnent dans nos milieux scolaires l'idée que le plaisir de lire, ça se transmet! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Je suis très heureux d'avoir pu souligner la créativité et l'engagement des lauréates et lauréats honorés aujourd'hui lors de cette belle cérémonie. Il ne faut pas sous-estimer les effets durables que produit sur nos élèves la découverte des possibilités infinies offertes par la lecture et la littérature. Ces bénéfices nous suivent toute notre vie, et je suis rassuré de voir à quel point la transmission du goût de la lecture tient à coeur au personnel qui travaille dans nos écoles. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation (volets éducation préscolaire, primaire et secondaire et formation professionnelle)

Renseignements généraux sur les prix en lecture :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/prix-lecture

Annexe - Liste des gagnants

Prix de reconnaissance en lecture

Projet gagnant Prix remporté Responsable du projet Établissement scolaire et CSS De balado en balado! Bibliothèque et Archives nationales du Québec Émilie Lupien Durocher École de l'Amitié Centre de services scolaire des Patriotes Rencontre intergénérationnelle avec Kim Thúy Association québécoise des professeur.e.s de français (AQPF) Éloïse Viens Collège Notre-Dame de Rivière- du-Loup Humains d'ici et d'ailleurs Fondation Lire pour réussir Claudine Grenier École Jésus-Marie de Beauceville Salon du livre Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire (AQEP) Catherine Deschênes École Jean-Leman Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries Les Dragonniers partagent leurs coups de coeur Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales (AQUOPS) Lorie Trinquet École Saint-Mathieu Centre de services scolaire des Découvreurs Projet dont vous êtes le héros Communication-Jeunesse Jessica Thibault Centre de services scolaire de Portneuf Livroooum Association pour la promotion des services documentaires scolaires (APSDS) Viviane Morin École Saint-Jean-de-Matha École Notre-Dame-du-Foyer École Marie-Rollet École Saint-Émile École Saint-François Solano Centre de services scolaire de Montréal Privés de leurs libertés et de leurs droits civils Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec (ACCPQ) Mathieu Mercier École secondaire de Rivière-du- Loup Centre de services scolaire de Kamouraska?Rivière-du-Loup Et si Prix pédagogique du ministère de l'Éducation Anick Larouche École secondaire de l'Odyssée Centre de services scolaire des Sommets Ce qui disparaît Prix pédagogique du ministère de l'Éducation Gabrielle St- Germain Collège Sainte-Anne Lisons, rions, brillons avec Simon Prix national du ministère de l'Éducation Fanny Desaulniers École primaire Dominique-Savio Centre de services scolaire des Sommets La littérature jeunesse... un pouvoir inouï pour la vie! Prix national du ministère de l'Éducation Karine Legault Académie Ste-Thérèse

Prix Étincelle

Lauréate ou lauréat Profession Établissement scolaire CSS Catherine Giguère Enseignante au secondaire Mont-Bruno Centre de services scolaire des Patriotes Alain Riou Bibliothécaire Mont Notre-Dame de Sherbrooke

Chantal Serpa Orthopédagogue École Hélène-Boullé Centre de services scolaire de Montréal Julie Beauvais Bibliothécaire Collège Jean de la Mennais

Marie-Claude Bergeron Conseillère pédagogique

Commission scolaire English- Montréal Alexe Deschatelets Enseignante au primaire École Jacques-De Chambly Centre de services scolaire des Patriotes Patrick Lizotte Directeur des services pédagogiques École Marie-Clarac



SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

27 mai 2024 à 17:00

