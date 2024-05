Injonction à l'UQAM contre le camp en solidarité avec la Palestine - La CSN déplore la judiciarisation de la situation





MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - Suivant une demande présentée devant la Cour supérieure le vendredi le 24 mai, une injonction a été émise ce matin contre les étudiantes et étudiants qui occupent la cour intérieure du Coeur des sciences, à l'UQAM. La Confédération des syndicats nationaux représentant notamment les professeur-es et chargé-es de cours de l'UQAM déplore que l'institution ait choisi la voie de la judiciarisation au lieu de celle du dialogue avec les étudiantes et les étudiants actuellement mobilisés contre la guerre à Gaza.

«?Nous réitérons notre appel auprès de la direction de l'UQAM de rechercher des solutions par la voie du dialogue, réagit la présidente du SPUQ-UQAM, Geneviève Hervieux. C'est en discutant avec les étudiantes et les étudiants que de nombreuses universités d'Amérique du Nord ont pu trouver un terrain d'entente avec leurs étudiantes et étudiants dans des contextes semblables. Pour nous la priorité doit être d'éviter tout dérapage et de favoriser un véritable dialogue sur le fond des revendications.?» Le syndicat représentant les professeur-es s'est d'ailleurs mis à la disposition des deux parties pour les fins de facilitation du dialogue, si elles le souhaitent.

Le président du SPPEUQAM-CSN, Olivier Aubry, explique que le choix de la judiciarisation pris par l'UQAM provoque l'indignation également chez les chargé-es de cours de l'institution. «?Non seulement, l'Université brime ainsi la liberté d'expression, mais en plus, cela témoigne d'une incompréhension des enjeux qui sous-tendent ces mobilisations sans précédent à travers la planète?». Le SPPEUQAM-CSN invite le recteur Pallage à établir un dialogue de bonne foi avec les personnes représentant les parties.

Cessez-le-feu?!

«?On assiste actuellement à un bain de sang au Proche-Orient, rappelle la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Ce sont des civils qui en sont les premières victimes. Cela doit arrêter. En ce sens, toutes les initiatives pacifiques visant à faire taire les armes sont bienvenues. Quant à nous, l'UQAM doit entendre cette colère et se demander comment elle peut contribuer à la paix et à la justice dans le monde?».

À propos

La CSN représente près de 330?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada. Le SPUQ-CSN représente plus de 1225 professeur-es de l'UQAM. Quant au SPPEUQAM-CSN, il regroupe quelque 2100 chargé-es de cours.

27 mai 2024 à 17:02

