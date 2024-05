PROJET DE MAISON DES AÎNÉS ET ALTERNATIVE DE HAVRE-SAINT-PIERRE : MISE À JOUR





QUÉBEC, le 27 mai 2024 /CNW/ -,La Société québécoise des infrastructures (SQI), à titre de gestionnaire de projet pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, fait une mise à jour à la population de la Minganie concernant le projet de Maison des aînés et alternative de Havre-Saint-Pierre.

Au cours des dernières semaines, tel que mentionné dans le précédent communiqué, une directive exécutoire sur les travaux correctifs à réaliser a été remise à l'entrepreneur et la caution. Cette dernière énumère les mesures nécessaires à mettre en place pour la reprise des travaux. Depuis, de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties prenantes et des livrables ont été demandés par la SQI à l'entrepreneur pour planifier et encadrer les travaux correctifs.

Prochaines étapes

Au cours des prochains jours, l'entrepreneur et ses sous-traitants spécialisés et qualifiés doivent réaliser un échantillon d'ouvrage qui permettra de valider la procédure des travaux correctifs. Ces travaux seront sous la surveillance des professionnels qui auront la responsabilité d'en attester la qualité et ainsi de permettre le redémarrage de ceux-ci.

Au début juin, l'ensemble des parties prenantes planifient tenir une réunion de chantier sur place pour discuter des modalités de reprise des travaux correctifs, une fois l'échantillon attesté par les professionnels. Dès la reprise des travaux, il y aura présence accrue des professionnels impliqués, des représentants de la caution ainsi que de la SQI.

La Maison des aînés et alternative de Havre-Saint-Pierre est un projet important pour le gouvernement du Québec. Aucun compromis ne sera fait quant aux exigences de qualité. La livraison est toujours prévue pour l'automne 2025 et le budget de construction quant à lui est maintenu.

Comité de liaison

Rappelons qu'un comité de liaison a été mis sur pied par la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien. Celui-ci est composé de l'équipe des ministres, des élus locaux, de la MRC de Minganie, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du CISSS de la Côte-Nord et de la SQI. Les rencontres ont pour but de présenter une mise à jour ponctuelle du projet aux intervenants.

