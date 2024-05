Le ministre O'Regan reconnaît l'excellence des employeurs sur le plan de l'équité en matière d'emploi





OTTAWA, ON, le 27 mai 2024 /CNW/ - Les milieux de travail dynamiques et inclusifs ne peuvent exister sans de bons employeurs. Depuis 2016, le gouvernement du Canada reconnaît les efforts des employeurs grâce aux Prix de réalisation pour l'équité en emploi. Ces prix récompensent les employeurs qui éliminent les obstacles à la création de lieux de travail plus diversifiés et respectueux pour les quatre groupes désignés aux fins de la Loi sur l'équité en matière d'emploi : les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les personnes qui font partie des minorités visibles.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé les lauréats des Prix de réalisation pour l'équité en matière d'emploi de 2024 lors d'une cérémonie qui a eu lieu au Centre national des Arts. Le ministre O'Regan a remis 13 prix à 11 employeurs méritants dans cinq catégories : le Prix de distinction sectorielle, le Prix soulignant l'engagement exceptionnel envers l'équité en matière d'emploi, le Prix soulignant l'innovation, le prix Champion de l'équité en matière d'emploi, et le Prix de la réconciliation avec les Autochtones.

L'événement d'aujourd'hui a également servi de plateforme pour l'échange de connaissances et la collaboration. Une table ronde avec des participants et des représentants du secteur privé a exploré l'équité en matière d'emploi, en offrant un aperçu des perspectives fédérales, en partageant des pratiques exemplaires, en se penchant sur les défis à relever et en examinant des solutions novatrices. Le ministre a également parlé des initiatives qui favorisent l'équité et l'inclusion dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, comme la modernisation de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, les projets financés dans le cadre du programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité ainsi qu'Equi'Vision, le premier site Web en son genre sur la transparence salariale.

Si vous n'incluez pas tout le monde sur votre lieu de travail, vous n'obtenez pas ce qu'il y a de mieux. En travaillant ensemble - les employeurs, les travailleurs et les gouvernements - nous pouvons créer des milieux de travail où les contributions et les talents de chacun sont mis à profit et où chaque personne a une chance réelle et égale de connaître le succès.

Citations

« C'est en incluant tout le monde qu'on obtient les meilleurs résultats. Les lauréats de ces prix représentent la crème de la crème. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

Faits en bref

Par l'entremise des Prix de réalisation pour l'équité en emploi, le gouvernement souligne les réalisations des employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale et les entrepreneurs fédéraux qui font la promotion de l'équité en matière d'emploi au sein de leur organisation. En 2023, il a annoncé le Prix de la réconciliation avec les Autochtones pour récompenser les employeurs qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones. Depuis 2016, le gouvernement a souligné les efforts de plus de 80 employeurs et, au fil des ans, continue de récompenser l'excellence des employeurs afin qu'ils s'inspirent de leurs pairs et suivent leur exemple.

réalisation pour l'équité en emploi, le gouvernement souligne les réalisations des employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale et les entrepreneurs fédéraux qui font la promotion de l'équité en matière d'emploi au sein de leur organisation. En 2023, il a annoncé le réconciliation avec les Autochtones pour récompenser les employeurs qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones. Depuis 2016, le gouvernement a souligné les efforts de plus de 80 employeurs et, au fil des ans, continue de récompenser l'excellence des employeurs afin qu'ils s'inspirent de leurs pairs et suivent leur exemple. En février 2024, le gouvernement fédéral a lancé le site Web Equi'Vision, qui fournit des données faciles à consulter et à comparer sur les taux de représentation au sein de la main?d'oeuvre et les écarts salariaux qui touchent les membres des quatre groupes désignés en vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi . Avec Equi 'Vision, le gouvernement entend attirer l'attention sur les problèmes persistants dans les milieux de travail canadiens qui contribuent à maintenir les écarts salariaux et à empêcher la représentation, afin que les entreprises soient encouragées à y donner suite.

. 'Vision, le gouvernement entend attirer l'attention sur les problèmes persistants dans les milieux de travail canadiens qui contribuent à maintenir les écarts salariaux et à empêcher la représentation, afin que les entreprises soient encouragées à y donner suite. En décembre 2023, le ministre O'Regan et la professeure Adelle Blackett ont publié le rapport final du Groupe de travail sur l'examen de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, intitulé Réaliser et soutenir l'équité en matière d'emploi : un cadre transformatif .https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/portfolio/labour/programs/employment-equity/reports/act-review-task-force.html En réponse au rapport, le gouvernement a annoncé un certain nombre d'engagements initiaux visant à moderniser la Loi, y compris la création de deux nouveaux groupes désignés aux termes de la Loi : les Noirs et les personnes 2ELGBTQI+; et le remplacement du terme « Aboriginal Peoples » par « Indigenous Peoples » dans la version anglaise de la Loi. Le projet de loi sera présenté à une date ultérieure, après la tenue de consultations ciblées. Consulter le communiqué pour en savoir plus.

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

27 mai 2024 à 15:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :