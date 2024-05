LE GRAND CHALLENGE KANATRAC : UNE WEBSÉRIE INNOVANTE ET HUMORISTIQUE !





BLAINVILLE, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le plus grand réseau de concessionnaires Kubota au Québec a encore une fois réuni les forces de son groupe (et redoublé d'originalité!) pour faire les choses en grand... et différemment !

En effet, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu le grand lancement du premier épisode de la websérie LE GRAND CHALLENGE KANATRAC.

Conceptualisée et scénarisée par Marilyn Laroche (Tapage) et Éric McCarty, et produite par Tapage, fière agence du groupe Kanatrac, avec la précieuse contribution de Vincent Lebègue à la direction photo et au montage, cette série humoristique, enivrante et innovante a pour but de promouvoir la machinerie Kubota.

Le concept ?

Quatre artistes et créateurs de contenu déjantés relèveront des défis aussi hilarants qu'insolites liés aux divers produits des secteurs agricole, résidentiel et commercial. Les candidats représenteront les concessionnaires de Mirabel, Joliette, Québec et Rimouski.

Leur mission ? Récolter le plus de points afin de faire gagner LA ville qu'il ou elle représente.

Nos quatre candidats, soit Christophe Dupéré, Julie Munger, Martin Goyette et David Pineau, vous promettent une dose de rires, de quiproquos et de performances délirantes aux commandes de puissants engins, sous les yeux avertis de l'animateur Alex Lapointe.

Visionnez le premier épisode dès maintenant ici :

Le Grand Challenge Kanatrac -- Kanatrac

À PROPOS DE KANATRAC

Grâce à la force d'un réseau regroupant cinq concessionnaires, Kanatrac est en mesure de fournir le tracteur qui correspond exactement aux besoins de sa clientèle, peu importe le secteur : agricole, résidentiel ou commercial. Le service hors pair, jumelé à la vaste gamme d'équipements Kubota, fait de Kanatrac votre meilleur allié pour réussir tous vos projets.

À PROPOS DE L'AGENCE TAPAGE

Fondée en 2002 par Dominic Cayer, Tapage est une agence de communication située sur la Rive-Nord de Montréal. Elle réunit des spécialistes dans toutes les disciplines (stratèges publicitaires, designers graphiques, concepteurs Web, rédacteurs, professionnels en service-conseil) et son expertise a permis, au fil des ans, de développer une offre complète de services de communication intégrés, et ce, sous un même toit.

27 mai 2024 à 14:54

