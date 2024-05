HONGQI fait équipe avec des familles d'outre-mer pour une tournée en Chine





CHANGCHUN, Chine, 27 mai 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion du « HONGQI Global Partners Gathering 2024 », HONGQI a invité trois familles d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie centrale à venir en Chine pour découvrir la culture profonde de la marque HONGQI et entreprendre un voyage extraordinaire.

Après leur arrivée à Changchun, ces familles ont d'abord visité l'usine HONGQI de Changqing, le siège de FAW et le centre d'exposition culturelle de HONGQI, afin de se rendre compte par elles-mêmes de l'efficacité et de la puissance de fabrication de HONGQI. Elles se sont ensuite rendues à Pékin pour visiter de nombreux sites historiques et apprécier profondément la beauté de la civilisation chinoise, qui allie tradition et modernité. Ce voyage a non seulement mis en valeur le patrimoine culturel et l'esprit d'innovation de HONGQI, mais il a également renforcé la reconnaissance et l'admiration des familles pour la marque. Au cours de leurs visites, elles ont été témoins des réalisations de HONGQI en matière de fabrication et d'innovation technologique et ont été impressionnées par sa croissance mondiale rapide, son influence et son engagement à l'égard de la qualité de ses produits et services.

Ce voyage en Chine a non seulement mis en évidence la force et le charme unique de la marque HONGQI, mais a également rapproché HONGQI de ses utilisateurs mondiaux. HONGQI continuera à défendre le principe de la priorité donnée aux utilisateurs, en s'efforçant de fournir des produits et des services de meilleure qualité dans le monde entier. Les familles invitées ont échangé avec Giles Taylor, vice-président du design mondial et directeur de la création du groupe FAW. Ensuite, Liu Changqing, président adjoint de China FAW Group Co., Ltd. et vice-président du comité d'exploitation de la marque HONGQI, a remis aux familles des cadeaux aux caractéristiques chinoises, soulignant le dévouement de HONGQI et l'attention qu'elle porte à ses utilisateurs tout en rehaussant l'ambiance de l'événement.

Cet événement est une partie cruciale du « HONGQI Global Partners Gathering 2024 » et un chapitre glorieux de l'histoire de la marque HONGQI. Avec le succès de cet événement, l'influence et la reconnaissance de HONGQI sur le marché international ont été continuellement renforcées. À l'avenir, HONGQI accélérera la mise en place de produits, de réseaux et de bases de production, s'efforçant d'explorer et d'étendre ses activités sur les marchés étrangers, pour finalement atteindre de nouveaux sommets et consolider sa position en tant que marque de luxe mondiale. En outre, HONGQI entend coopérer avec des partenaires mondiaux pour assurer la croissance et la transformation de la marque et passer du statut de « véritable marque de luxe chinoise » à celui de « nouvelle marque de luxe mondiale ». Tout au long de ce parcours, HONGQI adhérera aux concepts « Tout est pour les utilisateurs » et « Tous les services sont centrés sur l'utilisateur », considérant chaque utilisateur comme la force principale du développement de la marque, s'engageant à améliorer la satisfaction des utilisateurs, à partager l'histoire de la marque avec les utilisateurs du monde entier et à créer ensemble un avenir brillant.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2422289/HONGQI_Teams_Up_with_Overseas_Families_for_a_China_Tour.jpg

27 mai 2024 à 14:20

