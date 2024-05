Programme ClimatSol-Plus - Québec accorde plus de 4,6 M$ à la Ville de Saint-Jérôme pour la réhabilitation d'un terrain stratégique du centre-ville





SAINT-JÉRÔME, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 4 641 016 $ à la Ville de Saint-Jérôme, dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2, pour la réhabilitation de sols contaminés. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé, M. Youri Chassin, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Son volet 2 vise, en particulier, à faciliter la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique, comme c'est le cas de ce terrain de Saint-Jérôme destiné à la réalisation d'un projet intégré comprenant des bâtiments à usages mixtes, des commerces et des habitations multifamiliales de 40 logements et plus.

Citations :

« Le programme ClimatSol-Plus s'inscrit dans la démarche québécoise de développement durable et de lutte contre les changements climatiques. Je salue le projet de la Ville de Saint-Jérôme, qui contribuera concrètement à l'atteinte de nos objectifs grâce à la densification du tissu urbain et à la réduction des déplacements, ce qui favorisera la diminution des gaz à effet de serre. Je suis fier de l'appui qu'offre le programme ClimatSol-Plus à des initiatives empreintes de vision et de leadership comme celle de la Ville de Saint-Jérôme. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La décontamination de ce vaste terrain en bordure de la rivière du Nord marque un tournant. Les projets qui pourront y voir le jour profiteront d'un cadre naturel et contribueront à dynamiser l'ensemble de Saint-Jérôme. Voilà un exemple concret d'une belle réussite pour l'environnement, l'économie et la fierté de notre coin de pays! »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé

Faits saillants :

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants : Réhabiliter des terrains contaminés ayant un fort potentiel de développement économique; Créer des conditions favorables à la densification de la population dans les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. En réutilisant des terrains en ville, il est possible de limiter les transports et de contribuer, ainsi, à l'atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques; Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

Ce montant est octroyé dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2 pour la réhabilitation du terrain situé au 680, rue Labelle .

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus

Sources : Amélie Moffet

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région des Laurentides

Tél. : 581 994-0205 Hugo Lajoie

Directeur de bureau et conseiller politique

Bureau du député de Saint-Jérôme

et adjoint parlementaire du ministre de la Santé

[email protected]

Tel. : 438 820-6918 Information : Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

27 mai 2024

27 mai 2024 à 12:45

