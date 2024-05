Programme ClimatSol-Plus - Québec accorde plus de 2,9 M$ à la Ville de Longueuil pour la réhabilitation d'un vaste terrain de son centre-ville





LONGUEUIL, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2 990 851 $ à la Ville de Longueuil, dans le cadre du programme ClimatSol-Plus, pour la réhabilitation de sols contaminés. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, ainsi que le député de Taillon et ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant.

Cet appui financier découle d'études environnementales effectuées sur les lieux en 2001 et 2021. Ces études indiquent que le terrain aurait servi de lieu d'élimination de sols contaminés et que des batteries et des contenants de divers produits chimiques y auraient été entreposés. Le terrain est actuellement vacant.

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Son volet 2 vise, en particulier, à faciliter la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique et à aider les propriétaires de terrains contaminés à les réhabiliter.

Citations :

« Le soutien des projets de réhabilitation de terrains contaminés constitue un important levier de développement durable et économique pour nos municipalités. En plus de réduire les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, le traitement des sols permet de revitaliser des secteurs clés et d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Je suis fier de l'appui qu'offre le programme ClimatSol-Plus à des initiatives empreintes de vision et de leadership comme celle de la Ville de Longueuil. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je me réjouis que ce projet de réhabilitation de terrains contaminés se concrétise, ici, à Longueuil. La décontamination permettra d'aider les propriétaires de terrains contaminés à leur donner une seconde vie, ce qui aura un effet positif sur l'environnement, les citoyens et le développement économique de la ville. C'est en additionnant tous les gestes comme ceux-ci qu'ensemble, nous serons en mesure de laisser un Québec plus vert et en santé aux générations futures. »

Lionel Carmant, député de Taillon et ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants : Réhabiliter des terrains contaminés ayant un fort potentiel de développement économique; Créer des conditions favorables à la densification de la population dans les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

La subvention accordée à la Ville de Longueuil correspond à 64 % des coûts admissibles des travaux de réhabilitation du terrain visé.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs à l'adresse suivante : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/

