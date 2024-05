Programme ClimatSol-Plus - Québec accorde plus 370 000 $ à la Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour la réhabilitation des sols du site Auberge du Bon-Conseil





NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 370 807 $ à la Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, dans le cadre du programme ClimatSol-Plus, pour la réhabilitation de sols contaminés. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Le terrain de 13 808 m2 qui fait l'objet de cette réhabilitation est présentement occupé par une résidence pour personnes âgées. L'appui financier découle de la découverte d'une contamination lors des travaux d'agrandissement effectués en 2017. L'objectif de la réhabilitation est de ramener la qualité des sols à un niveau sous les valeurs des critères applicables.

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Son volet 2 vise, en particulier, à faciliter la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique et à aider les propriétaires de terrains contaminés à les réhabiliter.

« Le soutien des projets de réhabilitation de terrains contaminés constitue un important levier de développement durable et économique pour nos municipalités. En plus de réduire les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, le traitement des sols permet de revitaliser des secteurs clés et d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Je suis fier de l'appui qu'offre le programme ClimatSol-Plus à des initiatives empreintes de vision et de leadership comme celle de la Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'appui accordé pour la réhabilitation des terrains contaminés est un témoignage concret de notre engagement envers un avenir durable et prospère pour nos communautés. En investissant dans la restauration de notre environnement, nous investissons également dans la santé publique, la revitalisation économique et l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil est un exemple inspirant de leadership local, et je suis honoré de soutenir son initiative grâce au programme ClimatSol-Plus. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et président de la Commission de l'aménagement du territoire

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants : Réhabiliter des terrains contaminés ayant un fort potentiel de développement économique; Créer des conditions favorables à la densification de la population dans les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. En réutilisant des terrains en ville, il est possible de limiter les transports et de contribuer, ainsi, à l'atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques; Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

Ce montant est octroyé dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2 pour la réhabilitation des sols du lot no 4 647 454 situé sur la rue Matthieu.

