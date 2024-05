Le Canada et le Fonds municipal vert de la FCM investissent 33,7 M$ dans l'amélioration des services de compostage à Calgary





CALGARY, AB, le 27 mai 2024 /CNW/ - Les Canadiens subissent les impacts des changements climatiques. En soutenant des projets locaux visant à réduire la pollution et à renforcer les infrastructures collectives, on améliore la qualité de vie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des solutions durables et intelligentes partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique (ECCC) et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé leur soutien à l'agrandissement des installations de compostage de la Ville de Calgary afin qu'elles puissent répondre aux besoins de ses résidents.

Le projet obtient un financement de 23 M$ provenant du Fonds municipal vert de la FCM et de 10,7 M$ provenant de Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone d'ECCC, pour un total de 33,7 M$.

Le projet d'agrandissement permettra de faire passer la capacité de compostage des déchets alimentaires et de jardin de 100 000 à 160 000 tonnes par année, prolongeant ainsi la durée de vie du site d'enfouissement municipal et réduisant les émissions de gaz à effet de serre d'environ 45 000 tonnes par année. Cela équivaut au retrait de près de 14 000 voitures à essence. Le projet d'amélioration résulte directement de la popularité du programme municipal Green Cart lancé en 2017.

On prévoit que le projet soutiendra 180 emplois à temps plein - ingénierie, gestion et travail spécialisé - au cours des deux années de la construction, puis quatre emplois permanents à temps plein pour l'exploitation des installations.

Alors que le Canada se dirige vers la carboneutralité, les résidents et les travailleurs des Prairies veulent saisir des occasions de développement économique permettant de bâtir un avenir inclusif et durable pour toutes et tous.

Ce type d'investissement correspond à l'engagement du gouvernement du Canada à créer des emplois de qualité et à développer une économie robuste et durable pour les Prairies grâce à une plus grande collaboration à l'échelle gouvernementale. .

Citations

« Les Canadiens continuent de se préoccuper de la quantité de déchets alimentaires et de jardin qu'ils produisent, et modifient leur façon de gérer leurs déchets afin de contribuer à la protection de l'environnement. En investissant dans l'agrandissement de l'installation de compostage de Calgary, nous aidons la ville de Calgary à répondre à la demande de ses résidents, tout en réduisant la pollution par les GES provenant des sites d'enfouissement et des décharges. Les investissements dans les infrastructures vertes des collectivités canadiennes, comme celui que nous annonçons aujourd'hui, nous aident à faire la transition vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les investissements comme celui que nous annonçons aujourd'hui à Calgary démontrent l'importance de collaborer pour gérer les changements climatiques et améliorer la qualité de vie des Canadiens. L'agrandissement des installations de compostage de Calgary permettra de créer des emplois, de réduire les émissions, de produire de l'énergie et de tirer des revenus d'une source d'énergie renouvelable. Nous nous dirigeons vers la carboneutralité et nous devons collaborer pour trouver des solutions durables et intelligentes. »

Scott Pearce

Président de la FCM

« L'agrandissement des installations de compostage témoigne de l'esprit novateur de Calgary et de son engagement à l'endroit du développement durable. En améliorant nos capacités de gestion des déchets et en y intégrant des technologies de pointe, nous propulsons Calgary vers un avenir plus vert et nous affirmons son leadership dans ce domaine. Ensemble, nous constituons un patrimoine durable qui profitera aux résidents de Calgary d'aujourd'hui et de demain. »

Jyoti Gondek

Mairesse, Ville de Calgary

En quelques mots

Le Fonds municipal vert de la FCM

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) et le Fonds municipal vert (FMV) forment un ensemble unique qui apporte aux municipalités du soutien financier et didactique pour les aider à atteindre la carboneutralité et à développer des collectivités résilientes. Leurs activités contribuent aussi au développement socioéconomique : emplois, logements, infrastructures, etc. Depuis sa création en 2000, le FMV a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,87 millions de tonnes, de soutenir l'emploi de près de 13 000 années-personnes, de construire près de 30 000 logements durables et abordables, et d'enrichir le PIB de 1,2 milliards de dollars en finançant plus de 2 100 projets. Le FMV est un programme de 2,1 milliards de dollars financé par le gouvernement du Canada.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) constitue un volet important des plans d'action du Canada pour une croissance propre etle climat, qui comprennent le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et le Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte. Le FEFEC soutient des projets qui contribuent à réduire les émissions de GES du Canada, à stimuler une croissance propre, à bâtir des collectivités résilientes et à créer de l'emploi pour les Canadiennes et les Canadiens.

Le cadre de développement d'une économie verte pour les Prairies (Framework to Build a Green Prairie Economy)

Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies établit la vision d'une économie prospère, durable et profitable pour tous. Le gouvernement fédéral s'est engagé à maintenir de façon durable une meilleure coordination des différents ministères et organismes fédéraux qui investissent dans les Prairies. Il s'est aussi engagé à collaborer plus étroitement avec les parties prenantes de Prairies afin de saisir les occasions que présente la transition vers la carboneutralité.

Liens connexes

How the Calgary Composting Facility Works

Fédération canadienne des municipalités

Fonds municipal vert

Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte

Nous suivre sur Linkedin

SOURCE FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES

27 mai 2024 à 12:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :