Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - RECO.WT.A

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital, de l'imageries 2D-3D et de la data dans l'immobilier et l'habitat, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le vendredi 28 juin 2024 à 10 heures,...

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Reconnaissance Energy Africa Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : RECO.WT.A Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 12 h 00 L'OCRI peut...