Programme ClimatSol-Plus - Québec annonce l'octroi de plus de 9,7 M$ pour cinq projets de décontamination de terrains





QUÉBEC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Afin de décontaminer des terrains ayant un fort potentiel de développement économique, le gouvernement du Québec annonce des investissements totalisant 9 726 229 $ dans le cadre du programme ClimatSol-Plus.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en compagnie de ses collègues députés. Le tableau qui suit présente la liste des villes et des municipalités visées, ainsi que le montant de l'aide financière accordée à chacune d'entre elles.

Ville ou municipalité Montant accordé Notre-Dame-du-Bon-Conseil 370 807 $ Longueuil 2 990 851 $ Saint-Jérôme 4 641 016 $ Maniwaki 697 751 $ Grand-Remous 1 025 804 $ Total 9 726 229 $

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Son volet 2 vise, en particulier, à réhabiliter les terrains qui présentent un fort potentiel de développement économique afin de revaloriser certains secteurs, et il permet de créer des conditions favorables à la densification de ces municipalités. La revalorisation des sols à proximité permet non seulement la densification du tissu urbain, mais aussi de réduire nos déplacements et les GES.

Citation :

« Le soutien des projets de réhabilitation de terrains contaminés constitue un important levier de développement durable et économique pour nos municipalités. En plus de réduire les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, le traitement des sols permet de revitaliser des secteurs clés et d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Je suis fier de l'appui qu'offre le programme ClimatSol-Plus à des initiatives empreintes de vision et de leadership comme celles de ces municipalités. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants : Réhabiliter des terrains contaminés ayant un potentiel de développement économique; Créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.



Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

27 mai 2024 à 11:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :