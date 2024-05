Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations - Le gouvernement du Québec accorde plus de 8 M$ à Sainte-Marie pour sa nouvelle caserne de pompiers





SAINTE-MARIE, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, est fier d'annoncer qu'une somme de 8 053 500 $ a été accordée à la Ville de Sainte-Marie pour la relocalisation de la caserne de pompiers située actuellement dans une zone inondable.

La future caserne sera érigée en bordure de la route Saint-Martin, sur le terrain situé entre le boulevard Lamontagne et la rue Étienne-Raymond. Elle sera dotée de plusieurs portes de garage et accueillera des bureaux, une aire de vie, une salle des mesures d'urgence, une aire de décontamination, un dortoir, des vestiaires et des services sanitaires.

Par ailleurs, la Ville s'est engagée à effectuer des travaux afin de protéger adéquatement l'ancienne caserne par des mesures qui réduiront sa vulnérabilité face aux inondations. L'édifice pourra éventuellement être reconverti en une infrastructure dont pourront bénéficier les citoyennes et citoyens de Sainte-Marie.

Citations :

« Notre gouvernement est en action pour assurer la sécurité de la population et pour protéger les biens face aux inondations et aux conséquences des changements climatiques. L'aide de plus de 8 millions de dollars annoncée aujourd'hui permettra à Sainte-Marie de relocaliser une infrastructure collective d'importance. C'est la preuve que nous sommes à l'écoute des besoins des municipalités et présents pour les accompagner, entre autres par le biais des bureaux de projets en lien avec les inondations, mis en place par notre gouvernement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La Ville de Sainte-Marie fait face à des enjeux d'inondations récurrentes. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement lui donne les moyens de mettre en place une solution permettant à la caserne de demeurer fonctionnelle pour bien desservir la population. Notre gouvernement a agi dans ce dossier, parce que c'est important d'adapter nos aménagements pour les rendre plus résilients. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Québec pour son soutien financier, essentiel à la réalisation de ce projet. Cette annonce tant espérée marque l'aboutissement d'un long processus initié après l'inondation majeure de 2019 pour relocaliser nos infrastructures hors de la zone inondable, et nous lui en sommes reconnaissants. »

Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie

Faits saillants :

