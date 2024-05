L'Autorité rend public son énoncé annuel des priorités 2024-2025





MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie aujourd'hui son Énoncé annuel des priorités 2024-2025, qui contient la liste des principales initiatives retenues par l'Autorité et qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de son Plan stratégique 2021-2025.

Découlant de la vision de l'organisation, « une Autorité à valeur ajoutée pour le consommateur et le secteur financier », les initiatives prévues dans l'énoncé annuel s'inscrivent dans chacune des grandes orientations du plan stratégique.

Ces initiatives visent notamment à améliorer l'expérience des clientèles de l'Autorité en révisant l'accompagnement des consommateurs dans l'approche de traitement des plaintes et en sondant les clientèles afin de bonifier les services de son centre d'information.

En matière d'éducation financière, outre le lancement récent de sa vaste campagne de sensibilisation et d'information grand public, l'Autorité poursuivra son travail afin de stimuler l'intérêt des Québécois envers leurs finances personnelles et accompagnera ceux-ci dans le développement de bons comportements en cette matière.

L'Autorité poursuivra ses nombreux efforts afin d'optimiser ses approches de détection et de surveillance des marchés contre les stratagèmes frauduleux, en particulier à l'égard des cryptomonnaies et des infractions en abus de marché. Un accent sera mis sur l'augmentation des capacités de détection vis-à-vis des pratiques frauduleuses émergentes et sur la façon d'intervenir à leur égard.

En appui au secteur financier québécois, l'Autorité poursuivra ses efforts d'optimisation de la charge de conformité des clientèles qu'elle encadre, en tenant compte des circonstances, des secteurs d'activités et des risques pour les consommateurs. Une attention toute particulière sera mise sur la simplification ou l'allègement du cadre réglementaire qui est en place.

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

