Plus de 1,1 M$ pour bonifier l'offre touristique dans l'Outaouais





GATINEAU, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ -?Le député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement, M. Mathieu Lévesque, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, un appui financier de 1 120 000 $ pour améliorer l'offre touristique du Festival de montgolfières de Gatineau, dans l'Outaouais.

Cette contribution bonifiera l'expérience visiteur sur le site du festival en créant une expérience muséale ludique et un spectacle multimédia. Elle permettra également la mise en place d'outils d'information numérique.

Citations :

« Les améliorations proposées au Festival de montgolfières de Gatineau offriront aux visiteurs une expérience encore plus divertissante. Le tourisme est un puissant vecteur de développement économique, et c'est pour moi une fierté de faire partie d'un gouvernement qui met en oeuvre des mesures soutenant les ambitions des entreprises de l'industrie afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle de moteurs de croissance pour leur région et tout le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'appui annoncé aujourd'hui au Festival de montgolfières de Gatineau permettra à cet événement, qui rayonne au-delà des frontières de la région, d'en mettre plein la vue aux visiteurs. En rehaussant la qualité de l'expérience offerte, l'organisation se démarque. Je lève mon chapeau à celle-ci et à toute l'équipe pour le travail accompli! Je tiens à souligner à quel point ce projet démontre le dynamisme et le fort potentiel récréotouristique de Chapleau, de Gatineau et de l'Outaouais. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« L'organisation du Festival de montgolfières de Gatineau s'estime très privilégiée de bénéficier de ce soutien financier exceptionnel provenant du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique et souhaite remercier Tourisme Québec d'avoir cru en ses projets. Nous aimerions aussi remercier Développement économique Canada pour les régions du Québec, Desjardins et Tourisme Outaouais, qui ont déjà confirmé leur contribution aux différents projets ayant vu le jour grâce à ce programme. Par le déploiement de ces initiatives et en tant qu'organisme à but non lucratif, le Festival de montgolfières de Gatineau poursuit sa mission d'organiser un événement d'envergure mettant au coeur de son offre un programme musical riche et diversifié soutenu par le caractère distinctif de la montgolfière et par des expériences ludiques. »

Marie-Chantal Giguère, présidente du conseil d'administration du Festival de montgolfières de Gatineau

Faits saillants :?

L'aide accordée permettra : de créer une expérience muséale ludique; de créer un spectacle multimédia présenté sur une structure de montgolfière géante aérienne; de développer des outils d'informations numériques.





Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.





Depuis la création du PARIT en 2021, 269 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 110 projets. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 626 millions de dollars.





création du PARIT en 2021, 269 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 110 projets. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 626 millions de dollars. Les objectifs du PARIT sont les suivants : Soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques. Renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région. Appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements. Accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée. Augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.



Lien connexe :??

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

27 mai 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :