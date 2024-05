Les best-sellers Cessna Citation Latitude et le modèle phare Citation Longitude offrent de nouvelles fonctions avioniques avancées





Textron Aviation a annoncé aujourd'hui des améliorations de l'avionique Garmin G5000 pour le Cessna Citation Latitude, l'avion d'affaires de taille moyenne le plus vendu, et le Citation Longitude, le modèle phare de la famille Citation. Les investissements de Textron Aviation dans ces jets d'affaires populaires, basés sur les commentaires des clients, offriront de meilleures performances et une expérience utilisateur améliorée aux pilotes des nouveaux jets Latitude à partir de 2025 et des nouveaux jets Longitude à partir de 2026.

Les Cessna Citation Latitude et Cessna Citation Longitude sont conçus et fabriqués par Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE:TXT).

« Les jets Citation offrent aux clients des performances, une productivité et une rentabilité qui ouvrent un nouveau monde de possibilités dans le domaine de l'aviation et des affaires », déclare Lannie O'Bannion, vice-président principal des ventes mondiales et des opérations aériennes. « Ces améliorations témoignent de notre volonté d'investir en permanence dans nos produits légendaires afin de concevoir et d'offrir à nos clients la meilleure expérience aéronautique. »

Équipés de la dernière suite avionique Garmin G5000, les appareils Latitude et Longitude seront dotés d'un ensemble de nouvelles fonctions et technologies avancées de Garmin, notamment le système de guidage par vision synthétique (SVGS) affiché sur les principaux écrans de vol qui, associé à la technologie de vision synthétique (SVT), permet d'atteindre des minima d'approche aussi bas que 150 pieds (46 m) Le SVGS fournit une représentation continue et géospatialement correcte de la topographie de la scène extérieure, y compris des obstacles, complétée par l'affichage de la piste.

Les améliorations de la SVT incluent une vue exocentrique en 3D de l'environnement de l'aéroport SafeTaxi® visant à faciliter la connaissance situationnelle pendant le déplacement au sol. La SVT affiche également l'empreinte des bâtiments en 3D, y compris les hangars, terminaux et tours, voies de circulation, aires de trafic, panneaux de signalisation et autres marquages afin de réduire les incursions sur piste en fournissant des conseils lors du déplacement au sol dans les aéroports figurant dans la base de données SafeTaxi. Ces améliorations permettent également aux pilotes d'avoir une meilleure connaissance situationnelle en augmentant la clarté topographique, en affinant les limites de l'eau et du terrain, en améliorant l'affichage des obstacles et des lignes électriques et en améliorant la représentation des pistes et des panneaux de signalisation des aéroports. La SVT présente pour la première fois des points de vue multiples et s'intègre à la nouvelle fonction Taxiway Routing qui clarifie les opérations au sol, en particulier sur les grands aéroports complexes et peu familiers, lorsque la visibilité est faible.

Les modèles Latitude et le Longitude peuvent utiliser la capacité ADS-B In standard pour la séparation visuelle assistée (CAVS) de l'affichage des informations de trafic dans le poste de pilotage (CDTI). La CAVS permet aux pilotes d'avoir une meilleure connaissance du trafic et les aide à maintenir une séparation avec les avions qui les précèdent et qui sont équipés de l'ADS-B out pendant les approches à vue avant l'atterrissage. L'IA SURF utilise également les données ADS-B pour fournir des alertes lors des tentatives de décollage ou d'atterrissage sur une piste occupée.

Pour les régions éligibles, la liaison de données GDL 60 offre des options d'échange de données et de connectivité à large bande passante, y compris les réseaux Bluetooth, Wi-Fi et LTE. La GDL 60 permet d'effectuer des téléchargements automatiques de bases de données sans fil par l'intermédiaire de connexions réseau lorsque l'avion est hors tension. Les améliorations apportées à la GDL 69A permettent en outre à la suite Garmin G5000 d'accéder à davantage de produits SiriusXM Weather.

Les jets Cessna Citation sont des outils commerciaux polyvalents et fiables qui permettent aux clients de remplir un large éventail de missions. Le Citation Latitude a été l'avion d'affaires de taille moyenne le plus livré au monde pendant huit années consécutives et a remporté un vif succès auprès des clients grâce à sa fiabilité, sa polyvalence et son autonomie impressionnante. Le Citation Longitude est également conçu autour de l'expérience du pilote, du confort des passagers et de la performance globale, offrant un avion qui est à la hauteur de sa désignation en tant que modèle phare de la famille des jets d'affaires Citation.

À propos du Cessna Citation Latitude

Le jet d'affaires de taille moyenne Citation Latitude, avec un rayon d'action pour quatre passagers de 2 700 miles nautiques (5 000 km) en croisière à grande vitesse, se distingue de la concurrence par sa combinaison de confort et d'efficacité. Sa longueur de décollage de 3 580 pieds, la meilleure de sa catégorie, permet aux opérateurs de disposer d'un plus grand rayon d'action sur les terrains courts. À l'intérieur, le Citation Latitude offre une expérience inégalée de la cabine, avec l'environnement le plus ouvert, le plus spacieux, le plus lumineux et le plus raffiné de sa catégorie. Avec un plancher plat et une hauteur de cabine de deux mètres, l'innovation abonde avec des caractéristiques exceptionnelles conçues dans l'ensemble de l'appareil.

À propos du Citation Longitude

Avec un rayon d'action de 3 500 milles nautiques (6 482 kilomètres) et une charge utile de 1 600 livres (726 kilogrammes), le Citation Longitude élève le niveau d'expérience des passagers dans la catégorie des super-moyens en offrant des niveaux sonores presque deux fois plus faibles que ceux de son concurrent le plus proche, une faible altitude cabine (5 950 pieds/1 814 mètres), davantage de caractéristiques standards et un intérieur sur mesure à la fois élégant et confortable. Aucun autre avion d'affaires super-moyen n'offre une plus grande autonomie, une plus grande charge utile ou une vitesse de croisière plus élevée pour un coût d'exploitation direct inférieur.

À propos de Textron Aviation

Nous sommes la source d'inspiration de l'expérience en vol. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation permet à ses talentueuses équipes, via les marques Beechcraft, Cessna et Hawker, de concevoir et de fournir la meilleure expérience aéronautique pour ses clients. Avec une gamme exhaustive de solutions (avions d'affaires, turbopropulseurs, pistons haute performance) et de produits destinés aux missions spéciales, aux formateurs militaires et au secteur de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille aéronautique le plus polyvalent et le plus complet au monde, et plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde ont été produits par sa main-d'oeuvre. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau éprouvé de service client à l'échelle mondiale, pour une expérience de vol abordable et flexible.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une société multisectorielle qui exploite un réseau mondial d'activités aéronautiques, militaires, industrielles et de financement pour fournir aux clients des solutions et des services innovants. Textron est reconnue dans le monde entier pour ses marques emblématiques telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.textron.com

27 mai 2024 à 10:55

