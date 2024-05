FPT a coorganisé le Forum d'Affaires France-Vietnam, mettant l'accent sur un avenir durable facilité par la technologie





FPT Corporation (FPT), en collaboration avec MEDEF International, Business France, la Chambre de commerce et d'industrie française (CCIFV) et des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCE), a récemment organisé le Forum d'Affaires France-Vietnam à Paris, en France. Réunissant des chefs d'entreprise et des experts en technologie de premier plan, l'événement a couvert des sujets visant à accélérer la dynamique économique entre le Vietnam et la France, ciblant des industries de base issues des deux côtés, comme l'aérospatiale, l'automobile, la fabrication, l'énergie et les soins de santé.

« Le Vietnam est l'un des principaux partenaires économiques de la France en Asie du Sud-Est, couvrant un large éventail de secteurs avec des importations croissantes de produits textiles et électroniques spécialisés du Vietnam. En termes d'investissement, France est le deuxième plus important investisseur européen (UE) au Vietnam, générant 50 000 emplois pour ce marché. En 2023, Business France a par ailleurs soutenu neuf projets d'investissement vietnamiens en France », a déclaré Laurent Saint-Martin, PDG de Business France.

Mettant en vedette des conférenciers d'entreprises et organisations internationales comme NVIDIA, FPT, Egis, Thales, Oerlikon, Valeo et OPmobility, le forum d'affaires a livré aux participants les dernières informations sur les technologies de nouvelle génération et les perspectives socio-économiques nationales. Les sujets clés abordés incluent l'attractivité économique de la France et du Vietnam, le dynamisme du Vietnam en tant que centre mondial du numérique et de l'investissement, l'innovation éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle, ainsi que la mobilité intelligente pour un avenir durable.

Tout au long des tables rondes, FPT a mis en avant sa vaste expertise, son expérience du secteur et son rayonnement international étendu, réaffirmant son statut de facilitateur de la transformation durable grâce à des technologies de pointe et écologiques.

« Le Vietnam s'affirme comme un bastion de la main d'oeuvre et un centre mondial pour l'investissement et la technologie, notamment en matière de transformation numérique et de transition écologique, ainsi que pour le développement de l'IA et de l'industrie automobile. En tant que société leader du pays, FPT a pris une orientation stratégique qui cadre avec le gouvernement et les entreprises français. Nous disposons d'un robuste réseau de partenaires, d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée et d'une solide présence mondiale permettant de relier l'amitié et la coopération entre les entreprises au Vietnam et en France », a affirmé Pham Minh Tuan, vice-président exécutif de FPT et PDG de FPT Software.

« FPT est l'illustration parfaite de ce que la France et le Vietnam peuvent accomplir ensemble. Ses 15 années de présence en France, avec des investissements continus depuis 2008, ont permis la création de plus de 120 emplois et de trois filiales. Son partenariat stratégique renouvelé avec Airbus en 2021 est également le signe évident d'une coopération efficace avec le secteur industriel européen », a ajouté M. Saint-Martin.

FPT compte dorénavant plus de 100 experts locaux travaillant dans les principales villes de France et 500 professionnels offshore au Vietnam, axés sur l'IA, les mégadonnées, la veille stratégique, SAP, DevSecOps, le Cloud et les services AUTOSAR. Ses robustes compétences sont reconnues à travers des partenariats stratégiques avec plus de 50 géants français dans tous les secteurs.

Dans le cadre de l'expansion mondiale de la société, FPT a été activement impliquée dans des fusions et acquisitions en vue d'amplifier ses capacités d'exécution offshore et sa présence locale, notamment la récente acquisition d'une participation de 80 % dans la société de conseil en informatique française AOSIS. L'an dernier, sa filiale française a par ailleurs fait son entrée dans le Top 100 des entreprises TIC en France, avec comme objectif d'intégrer le Top 50 d'ici 2028.

À propos de FPT Corporation

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan mondial basé au Vietnam. FPT exerce ses activités dans trois secteurs clés : la technologie, les télécommunications et l'éducation. Au cours de plus de trois décennies de développement, FPT a constamment fourni des produits pratiques et efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d'organisations commerciales et non commerciales dans le monde entier, plaçant ainsi le Vietnam sur la carte technologique mondiale. En suivant les dernières tendances du marché ainsi que les technologies émergentes, FPT a développé l'écosystème Made-by-FPT de services, produits, solutions et plateformes, qui permet une croissance durable pour les organisations et les entreprises et offre des expériences uniques aux clients. En 2023, FPT a réalisé un chiffre d'affaires total de 2,17 milliards USD avec plus de 48 000 employés. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://fpt.com/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 mai 2024 à 10:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :