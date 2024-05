Déclaration du ministre Miller sur l'augmentation du plafond pour les mesures spéciales en faveur de Gaza





OTTAWA, ON, le 24 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante sur l'augmentation du nombre de demandes qui seront acceptées dans le cadre des mesures temporaires spéciales pour les membres de la famille élargie palestinienne à Gaza :

« Nous restons profondément préoccupés par la tragédie humanitaire qui se déroule à Gaza. De nombreuses personnes s'inquiètent pour leurs proches et ont manifesté un vif intérêt pour les mesures temporaires spéciales que nous avons introduites pour les membres de leur famille élargie à Gaza. C'est pourquoi, dans le cadre de notre réponse humanitaire, nous avons augmenté le nombre de demandes de visa de résident temporaire qui seront acceptées pour traitement dans le cadre de ces mesures de 1 000 à 5 000. Au cours des dernières semaines, nous avons délivré davantage de codes Web afin que les clients puissent demander un visa de résident temporaire.

Bien qu'il ne soit actuellement pas possible de quitter Gaza, la situation peut changer à tout moment. Grâce à cette augmentation du plafond, nous serons prêts à aider davantage de personnes en fonction de l'évolution de la situation. Notre priorité reste de maintenir les familles ensemble.

Le Canada continue de communiquer aux autorités locales les noms des personnes qui ont réalisé avec succès un examen préliminaire afin de garantir leur sortie de Gaza. Israël et l'Égypte sont tous deux des partenaires importants dans la mise en oeuvre de ces mesures humanitaires temporaires et dans l'aide apportée aux personnes réunies avec leur famille au Canada. Le Canada s'efforce, à tous les niveaux, de faciliter la sortie des membres de la famille élargie et de défendre leur sécurité. Nous continuerons à défendre la sécurité des personnes. »

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

27 mai 2024 à 09:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :