Oncocross étend sa collaboration avec JW Pharmaceutical sur le développement de nouveaux médicaments innovants utilisant l'IA dans le domaine de la médecine anticancéreuse et régénérative





Oncocross, une société de biotechnologie basée à Séoul spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments basés sur l'IA, a annoncé le 22 mai qu'elle avait signé un accord de recherche conjointe avec JW Pharmaceutical visant à développer de nouveaux médicaments basés sur la plateforme d'IA.

Dans le cadre de ce contrat, les deux entreprises uniront leurs efforts de recherche afin d'identifier et de vérifier les possibilités de développement de nouvelles indications pour le pipeline de médicaments « de première classe » que JW Pharmaceutical développe dans le domaine de la médecine anticancéreuse et régénérative.

À cette fin, la plateforme d'IA propriétaire d'Oncocross, RAPTOR AITM, sera utilisée. RAPTOR AITM est une plateforme d'IA dédiée au développement de médicaments qui permet d'identifier les indications optimales ou supplémentaires pour les médicaments candidats ou les médicaments existants. Cette plateforme fournit les capacités d'IA nécessaires au développement de nouveaux médicaments par les sociétés pharmaceutiques, ce qui se traduit par une plus grande précision, une réduction des coûts et un raccourcissement du temps de développement par rapport aux méthodes traditionnelles.

Les deux entreprises ont auparavant signé un accord de recherche conjointe pour identifier de nouvelles indications pour les médicaments candidats en 2022. Grâce à cette recherche conjointe, JW Pharmaceutical a obtenu des données positives sur l'élargissement de l'indication d'une maladie orpheline pour le nouveau médicament candidat et met en place un plan de développement de suivi.

Ayant déjà vérifié la technologie RAPTOR AITM, JW Pharmaceutical s'attend une fois de plus à réduire le temps nécessaire à la sélection de nouvelles indications et à augmenter la probabilité de succès des études cliniques pour les pipelines de médicaments « de première classe ».

JW Pharmaceutical a déclaré : « Le niveau d'innovation sur lequel nous nous concentrons exige de grandes capacités de R&D ainsi que des coûts et un temps considérables pour découvrir de nouveaux médicaments candidats et de nouvelles indications », ajoutant que « Nous continuerons à rechercher divers partenariats avec des sociétés de biotechnologie locales et mondiales innovantes qui possèdent de nouvelles technologies telles qu'Oncocross ».

Yirang Kim, directeur général d'Oncocross, déclare : « Cette collaboration de suivi est importante en ce sens que l'utilité et la valeur commerciale de RAPTOR AITM ont été reconnues sur le marché. » Il ajoute : « Nous continuerons à faire de notre mieux pour donner des exemples de collaboration entre les grandes entreprises pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie dans le domaine de la mise au point de médicaments fondés sur l'intelligence artificielle. »

