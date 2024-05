Avis public - Santé Canada met en garde contre de nombreux produits non homologués pour améliorer la performance sexuelle qui peuvent présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 27 mai 2024 /CNW/ - Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de sécurité en ligne ci-dessous :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Vous devriez consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Risque identifié Compagnie Mesure prise Des produits non homologués pour améliorer la performance sexuelle Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil ATP Smoke & Variety 5283, chemin Rutherford #4, Woodbridge (Ontario) Saisi chez le détaillant Magnum Gold 24K L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Beach Plaza Variety 2254, rue Queen E, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Premium Pro Power 3500 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Beach Plaza Variety 2254, rue Queen E, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Beach Plaza Variety 2254, rue Queen E, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Stiff Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Beach Plaza Variety 2254, rue Queen E, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Bull Extreme L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Big Bee Convenience and Food Mart 66, rue Geneva, St. Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Etumax Royal Honey L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Big Bee Convenience and Food Mart 66, rue Geneva, St. Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 69 Shot 8500K (Double Shot) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Big Bee Convenience and Food Mart 66, rue Geneva, St. Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 10000K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Big Bee Convenience and Food Mart 66, rue Geneva, St. Catharines (Ontario) Saisi chez le détaillant Rush Hour 72 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil George's Convenience 5100, chemin Rutherford, unité 7, Vaughan (Ontario) Saisi chez le détaillant Energy Latte Coffee L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Herbal Treasure Health Products Richmond (C.-B.) (annoncé et proposé à la vente sur amazon.ca) Saisi et retiré de la vente en ligne Black Bull Extreme L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Murray Wholesale 351, chemin Nash N, Hamilton (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Horse Vital Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Murray Wholesale 351, chemin Nash N, Hamilton (Ontario) Saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Murray Wholesale 351, chemin Nash N, Hamilton (Ontario) Saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Neighbors Convenience Market 446, rue Adelaide E, Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Lucky Lady L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Town Star Food Mart 599, rue Church Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Premium Pro Power 3500 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Town Star Food Mart 599, rue Church Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Town Star Food Mart 599, rue Church Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rush Hour 72 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Town Star Food Mart 599, rue Church Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Town Star Food Mart 599, rue Church Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Town Star Food Mart 599, rue Church Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Stiff Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Town Star Food Mart 599, rue Church Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Stiff Rox L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Town Star Food Mart 599, rue Church Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Ginseng Red 20000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Yip's Flower & Fruit Market 340, avenue Oakwood Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Yip's Flower & Fruit Market 340, avenue Oakwood Toronto (Ontario) Saisi chez le détaillant

