Nomination de Nicolas Moskiou au poste de président et chef de la direction d'Humania Assurance





SAINT-HYACINTHE, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Humania Assurance est fière d'annoncer la nomination officielle de M. Nicolas Moskiou au poste de président et chef de la direction. Après avoir assuré ce rôle par intérim depuis décembre 2023, M. Moskiou assume désormais la direction de l'entreprise.

Nomination de Nicolas Moskiou au poste de président et chef de la direction d'Humania Assurance

Leader expérimenté avec une feuille de route impressionnante, M. Nicolas Moskiou apporte une vaste expérience et une expertise avérée dans le secteur de l'assurance. Son historique de réalisations démontre sa capacité à traduire sa vision stratégique en plans d'affaires solides et ainsi générer de la croissance. Jusqu'à récemment, il occupait le poste de vice-président exécutif, Produit, Innovation et Partenariats chez Humania, où il a développé un solide réseau de relations au sein de l'industrie des services financiers.

« Je tiens à féliciter Nicolas pour cette nomination, son expertise et sa passion sont des atouts certains qui permettront de contribuer au rayonnement d'Humania et de faire progresser l'offre en assurance de personnes dans le marché. », déclare Stéphane Rochon, acteur clé dans l'industrie de l'assurance.

Les paroles du nouveau président laissent entrevoir un avenir prometteur pour notre industrie en pleine transformation : « Par notre souci constant de porter à un haut niveau l'expérience client, la croissance, la performance et l'innovation, nous sommes prêts à offrir à nos partenaires et conseillers une gamme de produits et d'outils de gestion d'affaires qui dépassent leurs attentes. Je suis impatient à l'idée de poursuivre l'étroite collaboration avec nos partenaires afin d'offrir des solutions d'assurance qui répondent aux besoins de nos clients, car au-delà de chaque contrat d'assurance, il y a des gens, il y a des vies. »

Avec son leadership engageant et sa vision inspirante, il insuffle une nouvelle dynamique à Humania. Sa détermination à créer une expérience positive et fluide pour les clients, sa solide expérience opérationnelle et son expertise en développement de produits font de lui un candidat de choix pour assumer la direction de l'entreprise.

M. Moskiou poursuit : « Dans les mois à venir, nous continuerons à repousser les limites de l'innovation, à placer nos employés au centre de nos décisions et à renforcer notre engagement dans la communauté. Notre récente distinction aux Mercuriades témoigne d'ailleurs de tous nos efforts à valoriser la santé et le mieux-être de celles et ceux qui participent quotidiennement à notre succès! ».

Nous sommes convaincus que sous la direction de M. Moskiou, Humania poursuivra sa quête d'avoir un impact positif sur la vie des gens lors des moments qui comptent le plus pour eux et leurs proches.

À propos d'Humania Assurance

Humania Assurance est l'une des plus anciennes et solides compagnies d'assurance de personnes au Canada. Depuis 150 ans, notre mutuelle conçoit des solutions d'assurance innovantes offertes à un prix concurrentiel et avec un processus simplifié qui facilite l'accessibilité à celles-ci. Nos différents produits et services d'assurance protègent des centaines de milliers de Canadiens et Canadiennes. Chez Humania, notre vision est d'offrir la tranquillité d'esprit à toutes et tous par des solutions innovantes. Pour en assurer la réussite, nous nous engageons à offrir une expérience humaine avant tout grâce au travail quotidien de nos fidèles collaboratrices et collaborateurs et en comptant sur la solidité d'un réseau de distribution et de partenariats innovants. Ensemble, rendons l'assurance accessible!

Pour plus de renseignements : www.humania.ca

SOURCE Humania Assurance

27 mai 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :