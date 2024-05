Pizza Hut Canada lance l'irrésistible Melt burger au fromage : les Canadiens vont oser tromper leur burger au fromage, c'est garanti !





Ose tromper ton burger au fromage pour quelque chose de plus satisfaisant le 27 mai

VAUGHAN, ON, le 27 mai 2024 /CNW/ - Baptisé « Ose tromper ton burger au fromage », l'alléchant Melt burger au fromage encourage les amateurs de burgers à laisser tomber leur resto de burgers habituel pour une sensation plus fromagée, onctueuse et décadente. À partir du 27 mai, Pizza Hut Canada invite les Canadiens à oser tromper leur burger au fromage dans une histoire haute en couleur avec leur NOUVEAU Melt burger au fromage, d'une durée limitée ! Mais ce n'est pas tout - le 4 juin, les employés de restos de burgers qui se présenteront dans un Pizza Hut participant au Canada vêtu de leur uniforme de resto de burgers seront récompensés par un Melt burger au fromage GRATUIT !

Bloque, mets en sourdine et ne suit plus ta liste habituelle de burgers, car à partir d'aujourd'hui, pour seulement 9,99 $, les Canadiens de partout au pays peuvent « l'avoir à leur façon », avec le NOUVEAU Melt burger au fromage. Fromagé, onctueux et bourré de boeuf, d'oignons rouges et de bacon, le Melt burger au fromage est servi avec une sauce pour hamburger crémeuse et savoureuse, trempé à la perfection, et garanti pour que les amateurs répondent à leurs fringales, à toute heure de la journée.

Pour une tentation encore plus alléchante, Pizza Hut Canada offre aux employés de restos de burgers la chance de marquer un grand coup avec un Melt burger au fromage GRATUIT le 4 juin. Les employés locaux ou de chaînes de restos de burgers peuvent se rendre dans n'importe quel Pizza Hut participant vêtus de n'importe quel élément de leur uniforme de restos de burgers (badge, chapeau, etc.) pour déguster un Melt burger au fromage, fromagé, onctueux et décadent. Tout ça se poursuit du 5 au 11 juin puisque les amateurs de burgers de partout au pays pourront se présenter à n'importe quel Pizza Hut participant avec un coupon de n'importe quel resto qui vend des burgers et l'échanger contre une commande de frites ordinaires GRATUITES et une boisson GRATUITE de leur choix à l'achat d'un Melt burger au fromage !

« Nous innovons pour le bien de nos amateurs, et nous gagnerons sur le plan du goût à chaque fois ! », a déclaré Jennifer Ligotti, cheffe du marketing de Pizza Hut Canada. « Nous donnons le coup d'envoi à notre aventure dans le domaine des burgers avec une expérience de burgers qui donne la fringale et qui a bien meilleur goût. Le Melt burger au fromage invite les amateurs de burgers à prendre furtivement une bouchée de saveurs audacieuses et irrésistibles, repliées dans une croquante et onctueuse croûte mince et croustillante dorée. »

C'est quoi un Melt® de Pizza Hut ? Le plus grand plat du menu incontesté du pays ! Il met en vedette la croûte mince et croustillante caractéristique de Pizza Hut, avec une abondance de garnitures et de fromage, repliée, cuite à la perfection fondante et servie avec une trempette parfaitement assortie pour faire le tour de l'expérience de dégustation. Parfaits pour tout repas du midi ou toute occasion de fin de soirée, les Melts® de Pizza Hut Melts® sont disponibles en CINQ formules différentes :

Melts burger au fromage servis avec notre NOUVELLE ! sauce pour hamburger pour tremper. Pour une durée limitée.

Pepperoni Lover's ® servi avec une trempette marinara.

servi avec une trempette marinara. Alfredo aux champignons et oignons servi avec une trempette à l'ail crémeux.

Alfredo au poulet et bacon servi avec une trempette Ranch.

Meat Lover's® servi avec une trempette marinara.

Visite www.osetrompertonburger.ca pour en savoir plus sur Ose tromper ton burger au fromage le 4 juin prochain et sur l'échange de coupon de restos de burgers, qui aura lieu du 5 au 11 juin.

À propos de Pizza Hut Canada

Pizza Hut et sa communauté de partenaires franchisés entrepreneuriaux sont fiers d'être l'une des plus grandes marques de restaurants de pizza au Canada avec 600 emplacements à travers le pays. En tant que l'une des plus grandes marques de restaurants de pizza, Pizza Hut s'engage à offrir des expériences de pizza délicieuses et à donner aux clients un repas délicieux et indéniablement Pizza Hut. De la commande à la livraison, nous bousculons les fidélités de la restauration rapide !

Pizza Hut, Inc. est une filiale de Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM). Vous voulez plus d'informations ? Consultez notre site web , Facebook , X , TikTok et/ou Instagram.

SOURCE Pizza Hut Canada

27 mai 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :