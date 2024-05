Royalmount annonce la création d'un parcours d'art public sans précédent





15 oeuvres - 17 artistes - Dès août 2024

MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - Royalmount est fier d'annoncer la création d'un parcours d'art visuel permanent qui sera accessible à tous dès le mois d'août. Ce parcours inédit, composé du travail de 17 artistes locaux et internationaux des plus audacieux de notre époque, offrira une expérience artistique et diversifiée à la clientèle du Royalmount ainsi qu'aux visiteurs.

« Le parcours d'art public témoigne de la vision distincte et rassembleuse de Royalmount. Nous souhaitons célébrer l'art, le démocratiser et permettre à tous de s'émerveiller devant le travail d'artistes d'ici et d'ailleurs. En plaçant la connectivité humaine au coeur de nos initiatives, nous proposons à la communauté une offre artistique évolutive : un musée à ciel ouvert qui enrichira l'expérience des visiteurs en encourageant la curiosité, en suscitant des émotions et en inspirant la découverte », déclare Andrew Lutfy, chef de la direction de Carbonleo et copropriétaire de Royalmount.

À travers cette initiative, Royalmount aspire à rendre l'art accessible à tous en invitant les Montréalais ainsi que les visiteurs à explorer l'art sous toutes ses formes. Ces pièces originales, murales et sculptures de grande envergure, captureront l'essence du thème de manière unique. Les quinze oeuvres seront intégrées aux différents espaces de Royalmount dès son ouverture cet été. Au cours des prochaines années, le parcours sera enrichi afin de faire vivre une expérience sans cesse renouvelée. La programmation du parcours d'art sera dévoilée à l'été 2024.

Pour réaliser ce parcours sans précédent, Royalmount collabore avec MASSIVart, un acteur bien connu de la scène artistique montréalaise. « Ce projet représente une initiative incroyable et grâce à la vision audacieuse de Royalmount, nous avons pu rassembler les talents les plus inspirants, tant locaux qu'internationaux, pour concevoir un parcours artistique unique dans la métropole. Présentant des oeuvres marquantes et fortes, le parcours devient un catalyseur de connexions sociales, créant un espace de rencontre inspirant. C'est là, dans cette union entre la créativité et l'émotion, que l'art public déploie toute sa puissance », explique Claire Tousignant, associée chez MASSIVart et chargée du projet du parcours d'art.

Les artistes participants, issus de diverses disciplines, ont été invités à créer une série d'oeuvres autour du thème Horizons inattendus. Le parcours proposera des oeuvres de Hanna Barczyk (Montréal), Nicole Beno (Toronto), Bikismo (Puerto Rico), Chiaozza (New York), Cooke-Sasseville (Québec), Chun Hua Catherine Dong (Montréal), Collectif Escargo (Montréal), Isidro Ferrer (Espagne), Cristina Mejías (Espagne), Drew Merritt (Los Angeles), Zéh Palito (Brésil), Matthias Pliessnig (Rhode Island), Soft Lab (New York) et Ara Thorose (New York). Il s'agit d'une collection conçue dans le but d'inspirer et d'émouvoir les visiteurs. MASSIVart collabore également avec LNDMRK et Art Souterrain pour la réalisation du parcours.

À propos de Royalmount

Royalmount est une nouvelle destination montréalaise située au coeur du Midtown, où la connectivité, la créativité et la durabilité forment un tout unique. Il s'agira du premier projet à usage mixte 100 % carboneutre en Amérique ainsi que du plus grand développement de commerce de détail LEED Or au Canada. Dès l'été 2024, Royalmount sera accessible à l'année depuis le métro De la Savane par une passerelle couverte, chauffée et climatisée. Conçu par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, Royalmount proposera les meilleures marques, expériences et offres au marché québécois. La première phase consistera en un complexe de commerce au détail et de style de vie de 824 000 pieds carrés répartis sur deux niveaux, intérieur et extérieur. Le projet comprendra un parc linéaire surélevé ainsi qu'un parc urbain de 1,8 hectare accueillant une patinoire en saison. Pour plus de renseignements sur Royalmount, visitez le www.royalmount.com

