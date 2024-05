Semaine nationale de l'engagement parental en éducation - Honorons nos parents extraordinaires!





QUÉBEC, le 27 mai 2024 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière de lancer la troisième édition de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation (SNEP), qui se déroule du 27 mai au 1er juin 2024.

« Les parents sont des acteurs clés de l'éducation. Il est important de reconnaitre et célébrer leurs efforts et leur influence positive dans le milieu scolaire. Profitons de cette Semaine thématique pour les honorer et leur donner la reconnaissance qu'ils méritent », souligne Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

La FCPQ a développé plusieurs outils disponibles gratuitement pour faciliter la participation à cet évènement dans les écoles primaires et secondaires. Voici un aperçu des outils:

Des bandes dessinées à colorier

Des cartes de remerciement pour les parents engagés

Un labyrinthe sur la thématique de l'engagement parental

Les écoles, les conseils d'établissement, les comités de parents, les centres de services scolaires et toutes les instances du milieu scolaire sont invités à valoriser les parents engagés de leur milieu et à partager leurs activités de reconnaissance et leurs messages de remerciement aux parents en utilisant le mot-clic #monparentengagé sur les médias sociaux.

La Semaine nationale de l'engagement parental culminera avec les célébrations du 50e anniversaire de la FCPQ sous le thème Faire briller la réussite. L'évènement se tiendra à Saguenay, là où la FCPQ a vu le jour. En plus des nombreuses activités et conférences prévues au courant de la journée, le Gala reconnaissance des parents engagés aura lieu en soirée. Le nom du parent lauréat de l'Ordre de la Fédération sera dévoilé et les parents lauréats de la distinction Argent seront présentés. La soirée sera retransmise en direct de la page Facebook de la FCPQ à partir de 19h et sera accessible à tous.

Pour plus d'informations sur cet évènement national et pour consulter la programmation, rendez-vous sur notre site web.

Bonne semaine nationale de l'engagement parental en éducation à tous!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

27 mai 2024 à 07:00

