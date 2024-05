Nouveau modèle d'investissement EHPAD INVEST en INDIVISION





EHPAD INVEST a été créé en 2003. Le marché de l'investissement en EHPAD/SENIOR a toujours connu une augmentation très forte depuis cette date et EHPAD INVEST a su se positionner en leader sur ce secteur.

Nous avons constaté que de nombreuses personnes surtout en cette période de gel des financements bancaires voulaient être propriétaire mais ne le pouvaient simplement pas.

C'est terriblement frustrant et donc il fallait y remédier. Il est donc possible d'obtenir un loyer avec une rentabilité brute d'environ 6,5 % ce qui est très intéressant dans le contexte actuel.

Et donc à partir de 30 000 euros, nous mettons en relation plusieurs investisseurs pour finaliser une acquisition en indivision immobilière LMNP. Le tout évidemment en respectant le droit notarié avec la rédaction d'une convention d'indivision par un notaire partenaire d'EHPAD INVEST.

Le principal avantage, c'est une mutualisation des coûts (comptabilité, frais de notaire, taxe foncière, syndic ...) Il est effectivement rédhibitoire avec de petites sommes d'investir en LMNP car les charges fixes diminuent considérablement la rentabilité.

Cette formule vient d'être lancée et promet d'avoir un succès important. Elle rentre exclusivement dans le cadre d'une vente immobilière et n'est pas sous le régime des investissements financiers (AMF). C'est toujours le notaire qui a en charge la rédaction des contrats et la réception des fonds de nos clients. Nous avons le statut d'une agence immobilière et cela ne changera pas.

27 mai 2024 à 06:20

