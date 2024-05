2024 Desafío China de La Vuelta - Beijing Changping se termine avec succès





PÉKIN, 27 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 26 mai 2024, le très attendu Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping s'est achevé avec succès dans le pittoresque district de Changping, à Pékin. L'événement, qui s'est déroulé du 24 au 26 mai, a attiré près de 2 600 cyclistes et amateurs de cyclisme d'élite de 28 pays et régions du monde, qui ont profité du plaisir infini de rouler au milieu des belles montagnes vertes et des eaux. Cet événement a permis aux participants de découvrir en profondeur le paysage naturel unique et le patrimoine culturel du district de Changping. En outre, il a favorisé des échanges et des développements multidimensionnels par le biais d'activités sportives et culturelles, ajoutant une nouvelle profondeur à la stratégie de Changping visant à devenir un "quartier favorable au cyclisme".

Le Desafío China 2024 de La Vuelta - Beijing Changping s'est poursuivi sur le thème du cyclisme et des rencontres, explorant davantage les différents liens entre les personnes, les vélos et la vie. Il promeut constamment un environnement cyclable de haute qualité et une nouvelle tendance verte à faible émission de carbone, devenant ainsi l'un des événements internationaux de niveau C organisés en Chine.

L'événement de trois jours comprenait quatre catégories : Criterium, Team Time Trial, Family Fun Ride et Road Race, répondant aux divers besoins des différents amateurs de cyclisme pour explorer divers types de routes. La course sur route du 26 mai a couvert 95,5 kilomètres, avec un gain d'élévation total de 730 mètres. Le parcours était une difficulté intermédiaire, qui équilibrait à la fois le défi et le plaisir.

Cet événement a également attiré la participation de cinq cyclistes légendaires : Lisa Brennauer, Nicholas Roche, Fabio Aru, Anna van der Breggen et Oscar Freire. Ils ont participé à l'événement de signature, interagissant étroitement avec des fans enthousiastes, partageant leurs expériences et leurs idées sur le cyclisme, et participant aux activités présentées sur le site.

En plus des courses passionnantes, la zone centrale a accueilli un carnaval cycliste unique, offrant une célébration estivale de la musique, de la nourriture et de l'art aux amateurs de cyclisme et aux citoyens.

