SK chemicals participe à la China Beauty Expo en ciblant le marché chinois du conditionnement des cosmétiques avec la technologie du recyclage circulaire





- Présentation d'une gamme variée de copolyesters utilisant des matériaux de recyclage circulaire

- Renforcement de la collaboration avec les propriétaires de marques pour cibler le marché des contenants cosmétiques haut de gamme

SHANGHAI et SEONGNAM, Corée du Sud, 27 mai 2024 /PRNewswire/ -- SK chemicals cible activement le marché mondial du conditionnement des produits cosmétiques avec les matériaux de recyclage circulaire. SK chemicals (PDG Ahn Jae-hyun) a annoncé le 27 mai avoir participé à la China Beauty Expo 2024, qui s'est tenue au Shanghai New International Expo Center (SNIEC) du 22 au 24 mai.

La China Beauty Expo est le plus grand salon de la beauté en Asie, auquel participent des marques mondiales de cosmétiques, des fabricants, des distributeurs et des entreprises connexes pour présenter les dernières tendances, technologies et produits. Cette année, plus de 3 200 entreprises de plus de 40 pays étaient présentes.

Récemment, l'industrie cosmétique s'est intéressée au marché chinois des cosmétiques. Selon le rapport sur le développement de l'industrie et la consommation du marché chinois des cosmétiques en 2023 (2023 China Cosmetics Market Industry Development and Consumption Insight), publié l'année dernière par la China Flavors and Essences Cosmetics Industry Association, la taille du marché de l'industrie cosmétique chinoise en 2023 était de 516,9 milliards de yuans (96 954 milliards de wons), soit une augmentation de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Il devrait maintenir un taux de croissance élevé de plus de 5 % par an jusqu'en 2025. Lors de cette exposition, les entreprises mondiales de cosmétiques et les entreprises chinoises locales se sont livrées à une concurrence promotionnelle féroce.

SK chemicals, l'entreprise numéro un sur le marché chinois du copolyester, a présenté des matériaux plastiques durables contenant des matières premières recyclées ou pouvant être recyclés en PET après utilisation, sous le slogan « Redefining Beauty Packaging for a Sustainable Future » (redéfinir le conditionnement des produits de beauté pour un avenir durable), conformément à la tendance au recyclage sur le marché du conditionnement des produits cosmétiques présentée à cette exposition.

Une gamme variée de matériaux a été présentée, notamment le copolyester haute performance Circular Recycle ECOTRIA CR produit à partir d'une technologie de recyclage chimique et le copolyester ECOTRIA CLARO qui peut être classé et recyclé en PET après utilisation. Ces produits ont attiré l'attention des visiteurs de l'exposition.

En outre, SK chemicals a présenté ses principales technologies de recyclage circulaire, ses matériaux et les contenants cosmétiques qui les utilisent, et a également organisé une session pour présenter des matériaux optimisés pour des contenants cosmétiques écologiques à des représentants de marques mondiales de cosmétiques.

Étant donné que SK chemicals a mis en place le premier système commercial de matériaux de recyclage circulaire au monde et réalisé ses produits en mars dernier, une collaboration active avec les propriétaires de marques devrait se poursuivre à l'avenir.

Kim Eung-soo, directeur de la division des matériaux durables de SK chemicals, a déclaré : « SK chemicals s'est toujours efforcée d'utiliser des matériaux durables comme matériaux de base pour les contenants cosmétiques haut de gamme. Nous continuerons à dominer le marché grâce à une étroite collaboration avec les propriétaires de marques mondiales de cosmétiques. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2421661/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2030193/4720909/SK_Chemicals_Logo.jpg

27 mai 2024 à 04:00

