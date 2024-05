Le premier projet international de système de transmission flexible à courant continu à cinq terminaux fait l'objet d'une rénovation intégrale





Le 17 mai, à Zhoushan, dans la province du Zhejiang, le premier projet international de système de transmission flexible à courant continu à cinq terminaux?Projet de transmission VSC-HVDC à cinq terminaux de Zhoushan, fait l'objet d'une rénovation intégrale pour la première fois depuis sa mise en service. Des équipements intelligents aéroamphibiens et des technologies de pointe sont utilisés pour cette rénovation, afin d'améliorer considérablement l'efficacité du travail en réduisant la durée de la maintenance de la station de conversion à 9 jours, contre 15 jours par le passé.

Il semblerait que cette rénovation soit la plus importante après 10 ans d'exploitation. Par exemple, dans la station de conversion de Zhoudai, le centre de 5 stations de conversion, le personnel doit effectuer un test global sur l'équipement électrique, comme les sous-modules, les systèmes de refroidissement de l'eau, les douilles murales et les transformateurs, ce qui implique 8 surfaces de travail et plus de 210 éléments de test d'inspection au total.

Les technologies noires utilisées par la société de distribution d'électricité State Grid Zhoushan contribuent à améliorer la qualité et l'efficacité de cette rénovation, comme le dispositif d'inspection par rayons X pour vérifier l'intégrité de l'électrode à eau à l'intérieur du système de refroidissement de l'eau sur la tour de vannes, le drone d'inspection intelligent pour vérifier et accepter la maintenance de l'équipement dans la partie haute de la salle des vannes, et le robot sous-marin pour vérifier l'état d'usure du câble sous-marin dans la zone intertidale et diagnostiquer l'état de la couche d'isolation protectrice à l'extérieur du câble sous-marin.

Une fois la rénovation achevée, la fiabilité de l'alimentation électrique du réseau de l'île au nord de Zhoushan sera considérablement améliorée. Parallèlement, ce projet servira de démonstration pour d'autres projets de lignes à courant continu flexibles multi-terminales en Chine.

Le projet de transmission VSC-HVDC à cinq terminaux de Zhoushan est le premier projet de système de transmission flexible à courant continu à cinq terminaux au monde, ainsi que le projet de transmission flexible à courant continu comportant le plus grand nombre de terminaux au monde.

Le projet a été mis en service en 2014 et comprend 5 stations de conversion nommées Zhouding, Zhoudai, Zhouqu, Zhouyang et Zhousi, avec un réseau d'interconnexion CC mis en place entre les îles de Zhoushan par le biais de 283 km de câbles sous-marins CC, réalisant l'interconnexion CC et l'interconnexion énergétique entre les réseaux électriques de plusieurs îles dans le nord de Zhoushan.

