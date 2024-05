WETEX 2024 ouvre ses portes aux candidatures de participants et d'exposants du monde entier





L'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA) a commencé à recevoir les candidatures d'exposants et d'entreprises souhaitant participer au Salon de l'eau, de l'énergie, de la technologie et de l'environnement (WETEX). Organisé par DEWA, la 26ème édition du salon se tiendra du 1er au 3 octobre 2024 au Dubai World Trade Centre.

WETEX est un événement clé dans le secteur mondial du développement durable, de l'énergie, de l'eau, des villes intelligentes, du développement immobilier durable, de la mobilité verte, etc. Ce salon professionnel constitue une destination convoitée pour les grandes entreprises locales et internationales des secteurs public et privé qui s'empressent de réserver leurs places à l'exposition chaque année. Il offre également une plateforme idéale pour les entreprises, les investisseurs et les visiteurs pour découvrir les dernières innovations, solutions et tendances technologiques dans ces secteurs, profiter de l'échange d'expériences et d'expertises, conclure des accords et établir des partenariats. L'évènement constitue également une occasion importante pour identifier les besoins du marché, explorer les possibilités d'investissement sur les marchés locaux et régionaux et atteindre des milliers d'exposants, de participants, de fonctionnaires et de décideurs dans les différents secteurs.

L'an dernier, WETEX 2023 a rassemblé 2 600 entreprises de 62 pays, ainsi que 76 sponsors et 24 pavillons internationaux de 16 pays, sur une superficie de 78 000 mètres carrés. En marge de l'exposition, DEWA a organisé des séminaires et des sessions de discussion réunissant de nombreux experts et spécialistes internationaux.

WETEX 2023 a attiré de nombreuses entreprises locales et internationales spécialisées dans la transformation environnementale et numérique, les infrastructures intelligentes, les bâtiments intelligents et les villes durables, l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et hydrique. L'exposition a également rassemblé les entreprises les plus importantes dans les domaines des énergies propres et renouvelables, du stockage d'énergie, des compteurs et réseaux intelligents et de l'efficacité énergétique, qui exploitent les dernières technologies de la quatrième révolution industrielle et des technologies de rupture pour assurer la durabilité et la sécurité énergétiques. WETEX 2023 a également attiré des centaines d'entreprises des secteurs public et privé opérant dans divers domaines du secteur de l'eau, notamment la production d'eau, la purification, le traitement, le dessalement, la durabilité de l'eau, les infrastructures hydrauliques, le contrôle du débit d'eau, le traitement des eaux usées, l'élimination des eaux usées, l'extraction d'eau dans l'air ambiant, etc.

L'inscription à la 26ème édition du WETEX est disponible via le site web : https://www.wetex.ae/en/exhibit.

27 mai 2024

