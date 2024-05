PagBank enregistre son revenu net récurrent le plus élevé au premier trimestre de 2024, atteignant 522 millions de réaux brésiliens, soit une augmentation de 33 % par rapport à l'année précédente





Le volume total des paiements a atteint 112 milliards de réaux (+27 % en glissement annuel), soit plus de deux fois la croissance de l'industrie et 31 milliards de réaux brésiliens en dépôts, renforçant ainsi le bilan pour l'expansion de l'anticipation des créances et de l'octroi de crédit.

SÃO PAULO, 27 mai 2024 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), une banque numérique complète dans le domaine des services financiers et des paiements et l'une des plus grandes banques numériques du Brésil, annonce ses résultats pour le premier trimestre 2024 (Q124). Les principaux points forts de la période comprennent un résultat net récurrent record de 522 millions de réaux (+33 % en glissement annuel), tandis que le bénéfice comptable net a atteint 483 millions de réaux (+31 % en glissement annuel).

Alexandre Magnani, directeur général de PagBank, souligne la continuité des bons résultats présentés au cours des derniers trimestres, insistant sur le gain significatif de parts de marché dans les paiements (acquisitions), qui équilibre la croissance et la rentabilité, tandis que la société figure parmi les plus grandes institutions financières du Brésil en termes de nombre de clients :

« Nous avons plus de 31 millions de clients et notre exécution a été constante. Nous avons consolidé notre proposition de valeur pour les micro, petites et moyennes entreprises, facilitant ainsi la vie financière des particuliers et des entreprises. Dans le même temps, nous avons saisi des opportunités pour les clients-consommateurs qui n'ont pas de relation avec les machines de paiement grâce à des prêts sur salaire, à notre vaste plateforme d'investissement et à l'offre d'une banque complète », a déclaré le directeur général de PagBank.

En ce qui concerne les acquisitions, le volume total des paiements a été enregistré à 112 milliards de réaux (+27 % en glissement annuel), en hausse dans tous les segments (MPME et grandes entreprises, entreprises de e-commerce et transfrontalières1). Dans le secteur des services bancaires numériques, PagBank a atteint 66 milliards de réaux en encaissements (+48 % en glissement annuel), un chiffre TPVqui représente le volume financier reçu d'autres institutions financières sur les comptes PagBank, à l'exclusion des acquisitions, notamment Pix, des produits de comptes d'entreprise et de la portabilité des salaires.

Les importants volumes totaux de paiements et d'encaissements ont conduit les dépôts à un niveau record de près de 31 milliards de réaux (+64 % en glissement annuel et +11 % en glissement trimestriel) malgré la saisonnalité moins favorable de la période, étant donné qu'au cours des premiers mois de l'année, les clients ont des décaissements plus importants pour honorer le paiement des impôts, comme l'IPTU et l'IPVA, et pour les fournitures scolaires annuelles, entre autres dépenses. « Nous nous distinguons en offrant un règlement instantané à nos clients et en effectuant des opérations faciles via Pix, en tirant parti de notre volume total de paiements et de notre volume de trésorerie sur les comptes PagBank. Cela, ajouté au fait que nous avons une licence bancaire depuis 2019, signifie que nous avons l'agilité d'une fintech et les faibles coûts de financement d'une banque traditionnelle », a déclaré M. Magnani.

Selon Artur Schunck, directeur financier de PagBank, la croissance opérationnelle ne nuit pas à l'allocation de capital de la société. Au contraire, l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires et la discipline en matière de coûts et de dépenses ont été les principaux leviers de ce résultat record. « Les marges financières de l'entreprise consolidée étaient élevées. Notre bénéfice a augmenté de plus de 30 % par rapport au premier trimestre 2023, même avec des décaissements supplémentaires liés au nouveau cycle de croissance et de diversification des opérations, y compris l'expansion géographique et les actions de marketing au cours de la période », a déclaré M. Schunck.

Le portefeuille de crédit a repris sa croissance et a atteint les 2,7 milliards (+8 % en glissement trimestriel) à la fin du mois de mars, en se concentrant sur les produits à faible risque tels que le crédit consigné, l'anticipation du retrait annuel du FGTS (fonds d'indemnité de départ) et les cartes de crédit avec une limite attachée aux certificats de dépôt de PagBank (un type d'investissement à revenu fixe). M. Schunck estime que malgré les incertitudes macroéconomiques à court terme concernant le comportement des taux d'intérêts et de l'inflation, le pire est passé, et exprime sa confiance dans la stratégie de crédit :

« Nous avons traversé la pandémie, l'importante période de taux d'intérêt élevés et l'un des pires cycles de crédit au Brésil, et nous avons tout de même construit un bilan solide et diversifié notre portefeuille de crédit en termes de clients, de produits et de risques. Aujourd'hui, nous ouvrons des opportunités pour accélérer la concession et élargir progressivement l'offre de produits de crédit à partir des prochains mois », a déclaré le directeur financier de PagBank.

Autres points forts

Le chiffre d'affaires net du trimestre s'est élevé à 4,3 milliards de réaux (+15 % en glissement annuel), grâce à la forte croissance des acquisitions, menée par les MPME (micro, petites et moyennes entreprises) et à la progression des grands comptes, avec un accent sur les services en ligne, transfrontaliers et l'automatisation, ainsi que la croissance des marges plus élevées dans les services financiers. Le nombre de clients a atteint 31,4 millions, renforçant la position de PagBank en tant que l'une des plus grandes banques numériques du pays.

Au cours de cette période, PagBank a été reconnue comme la meilleure banque du Brésil et a reçu le label RA1000 de qualité de service, tous deux décernés par le classement Reclame Aqui ; elle a étalement été reconnue comme l'une des 50 marques les plus précieuses du pays, selon une enquête menée par Kantar BrandZ.

Parmi les lancements du trimestre, on peut citer PagBankPartnerships, un programme de relations et d'intégration avec les sociétés de logiciels et d'automatisation commerciale ; Seguro Empresarial (assurance commerciale) offrant une couverture contre les incendies, les dommages électriques, les vols, les cambriolages et les catastrophes naturelles, entre autres ; et Tap to Pay Online, une nouvelle technologie exclusive en Amérique latine qui permet au client d'effectuer des transactions en ligne en rapprochant la carte de crédit ou de débit de son téléphone mobile sur les plateformes de e-commerce. En outre, PagBank a commencé à offrir un cashback de 1 % sur tous les achats effectués avec la carte de crédit de la banque numérique ainsi que de nouvelles options d'investissement, telles que les certificats de dépôt, avec un rendement variable de 130 % du certificat de dépôt interbancaire.

« Le moment que nous vivons nous rappelle fortement la phase que nous avons vécue entre 2018 et 2019, au cours de laquelle nous avons connu une croissance rapide et rentable, et lancé plusieurs produits. Nous sommes très optimistes pour les mois et les années à venir de l'entreprise », a déclaré le directeur général de PagBank.

Rio Grande do Sul

PagBank a suivi de près les impacts potentiels de la tragédie climatique en cours dans l'État du Rio Grande do Sul et l'évolution de ses opérations. L'exposition de la société au volume total des paiements dans l'État est similaire à la part de l'État dans le PIB national, soit environ 5 %. La société affirme qu'il est trop tôt pour communiquer certains chiffres, car la consommation dans les régions touchées a diminué en raison de la fermeture temporaire de l'entreprise, tandis que le déplacement des personnes vers les villes et les États voisins peut augmenter la consommation dans les zones non touchées.

« À l'heure actuelle, notre objectif est de soutenir les victimes d'inondations, en particulier nos professionnels travaillant dans l'État du Rio Grande do Sul, grâce aux dons de PagBank et de ses professionnels, en espèces et en marchandises, ainsi qu'en offrant un soutien spécial à nos clients touchés », a déclaré M. Magnani.

À propos de PagBank

PagBank promeut des solutions innovantes en matière de services financiers et de moyens de paiement, en automatisant les processus d'achat, de vente et de transfert pour tirer parti des activités des particuliers et des entreprises de manière simple et sûre. Société du groupe UOL ? leader de l'Internet brésilien ? PagBank agit en tant qu'émetteur et acquéreur, en proposant des comptes numériques et des solutions complètes pour les paiements en ligne et en face à face (via mobiles et terminaux de point de vente).

PagBank dispose également d'une grande variété de moyens de paiement, tels que les cartes de crédit et les cartes prépayées, les virements bancaires, les paiements par billet et le solde du compte, entre autres. PagBank (PagSeguro Internet Payment Institution S.A) est réglementée par la Banque centrale du Brésil en tant qu'établissement de paiement émetteur de monnaie électronique, émetteur d'instruments postpayés et acquéreur, qui a des partenariats avec les principaux émetteurs de cartes de crédit. Sa société mère, PagSeguro Digital, est cotée aux États-Unis (NYSE: PAGS) et réglementée par la Securities and Exchange Commission (SEC). La distribution de fonds d'investissement est effectuée par BancoSeguro S.A., autorisée par la Banque centrale du Brésil, la Securities and Exchange Commission et affiliée à l'ANBIMA.

1 GCEC : L'acronyme brésilien désignant les grandes entreprises (chiffre d'affaires annuel supérieur à 12 millions de réaux), les entreprises de e-commerce et les entreprises transfrontalières.

