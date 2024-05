Le gouvernement du Canada investit dans la recherche de pointe et dans la prochaine génération de scientifiques





Un financement de 171,6 millions de dollars sera versé à cinq organismes scientifiques et de recherche d'Ottawa

OTTAWA, ON, le 26 mai 2024 /CNW/ - Les scientifiques et les chercheurs canadiens s'emploient à résoudre les défis les plus importants au monde, au profit de l'ensemble de la population. Leurs innovations et leurs découvertes sont de solides pierres d'assise de la croissance et de la prospérité économiques ainsi que de la santé et du bien-être des citoyens. Dans cet esprit, le gouvernement du Canada poursuit ses investissements visant à stimuler la recherche et l'innovation et à faire en sorte que le pays demeure un chef de file de la recherche et des nouvelles technologies.

Aujourd'hui, la ministre des Familles, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et du ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, a souligné l'octroi de plus de 171,6 millions de dollars à cinq organismes tiers de science et de recherche à Ottawa par l'entremise du Fonds stratégique des sciences. En décembre 2023, le gouvernement avait annoncé l'allocation de fonds à des organismes sélectionnés à l'issue d'un nouveau processus concurrentiel transparent et fondé sur le mérite, qui avait été étayé des conseils d'un comité d'experts indépendant.

Actua - jusqu'à 38,4 millions de dollars

ArcticNet Inc. - jusqu'à $32,5 million de dollars

de dollars BioCanRx - jusqu'à 38 millions de dollars

Canadian Association of Science Centres (CASC) - jusqu'à 14,2 millions de dollars

Stem Cell Network (SCN) - jusqu'à 48,5 millions de dollars

Ces organismes apportent une riche contribution à un éventail de domaines cruciaux en science et en recherche, dont la recherche et l'élaboration de solutions en matière de soins de santé, le soutien à l'inclusion des Autochtones et à leurs activités de recherche, la lutte contre les changements climatiques, le soutien à la science et à la recherche dans l'Arctique, le développement de technologies émergentes comme l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, la promotion de l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques aux jeunes, et l'offre de possibilités d'apprentissage et de formation aux étudiants de niveau postsecondaire.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans les organismes de science et de recherche qui jouent un rôle déterminant au sein de l'écosystème national de la recherche. En fournissant un soutien constant aux activités scientifiques et de recherche, y compris par l'entremise du Fonds stratégique des sciences, le gouvernement consolide la position du Canada comme chef de file mondial de l'innovation, ce qui se traduira par une meilleure qualité de vie pour l'ensemble de la population. »

- La ministre des Familles, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« La science et la recherche sont au coeur de la prospérité économique et des progrès continus du Canada. Les chercheurs approfondissent notre compréhension du monde et suscitent de nouvelles idées en vue de surmonter les grands défis de notre époque. En effectuant cet investissement au titre du Fonds stratégique des sciences, le gouvernement du Canada réitère son soutien à la recherche avancée de calibre mondial menée au pays ainsi qu'aux chercheurs qui s'emploient à inspirer et à former la prochaine génération. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous investissons dans des organismes spécialisés en santé, par l'entremise du Fonds stratégique des sciences, pour repousser les limites de la recherche et du savoir et améliorer les résultats en matière de santé aux quatre coins du pays. Ce financement cible des traitements médicaux novateurs, des activités biotechnologiques de pointe, la science génomique, la médecine régénératrice, et la recherche sur le cancer et la santé du cerveau. En approfondissant notre compréhension des problématiques liées à la santé et en y apportant des solutions scientifiques, nous investissons dans le mieux-être de la population. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

« Cet investissement nous permettra de mettre à profit notre expertise locale dans divers domaines de recherche, comme le cancer et la technologie des cellules souches, les changements climatiques et l'intelligence artificielle. Les développements dans ces domaines sont essentiels pour améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens, tout en apportant plus de 171 millions de dollars à la recherche et au développement ici même à Ottawa. Nous sommes fiers d'appuyer les chefs de file canadiens dans leur domaine, sachant que leur travail fait partie intégrante de la santé et de la prospérité de nos communautés et de notre pays. »

- La députée d'Ottawa-Vanier, l'honorable Mona Fortier

« L'innovation et la découverte scientifique réussies nécessitent un engagement soutenu et continu en faveur de ceux qui mènent la recherche en première ligne. Les budgets fédéraux successifs ont renforcé et amélioré cet engagement et, avec l'annonce de financement d'aujourd'hui à travers le Fonds stratégique pour les sciences, notre engagement continu est encore une fois démontré. Nos chercheurs canadiens de renommée internationale ont besoin d'une adaptabilité qui leur permettra de relever les défis du monde moderne en matière de soins de santé. Les fonds accordés aujourd'hui aux cinq organisations ici à Ottawa contribueront grandement à atteindre notre objectif d'améliorer l'efficience, l'efficacité et la qualité de la recherche d'aujourd'hui afin de relever les défis de demain. »

- Le député d'Ottawa Center, l'honorable Yasir Naqvi

« L'investissement d'aujourd'hui réaffirme notre engagement à faire progresser l'innovation canadienne et à soutenir nos esprits les plus brillants, ici même dans la région de la capitale nationale. En responsabilisant nos scientifiques et nos chercheurs, nous stimulons la croissance économique, améliorons les résultats en matière de santé et positionnons Ottawa comme chef de file de la recherche de pointe. Cela garantit un avenir meilleur non seulement aux résidents d'Ottawa, mais à tous les Canadiens pour les générations à venir. »

- Le député d'Ottawa South, l'honorable David McGuinty

« Nous sommes absolument ravis et très reconnaissants de ce soutien qui nous permettra de poursuivre nos recherches dans l'Arctique canadien. En tant que nation avec la deuxième plus grande masse terrestre arctique et le plus grand littoral arctique au monde, il est primordial que nous, les Canadiens, soyons des leaders dans le domaine de la science arctique et cet investissement peut aider à garantir cela aujourd'hui et à l'avenir. Le climat se réchauffe quatre fois plus vite que la moyenne mondiale dans les régions arctiques et le monde de demain ne sera pas le même que celui que nous connaissons aujourd'hui, à moins que nous n'investissions dans des sciences fondées sur la découverte dans des régions clés telles que l'Arctique. Nous sommes également fiers de notre approche canadienne de la science dans l'Arctique, qui a consisté à travailler en partenariat avec des organisations et des communautés inuites, où nous accordons une valeur égale à la science et au savoir inuit. »

- Jackie Dawson, directrice scientifique du réseau canadien de centres d'excellence, ArcticNet.

« Organisé par l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, BioCanRx rassemble des chercheurs et d'autres intervenants de partout au Canada pour faire progresser l'immunothérapie et transformer tous les cancers en maladies curables. L'annonce de financement d'aujourd'hui marque une étape importante dans la lutte contre le cancer, tant à l'échelle nationale qu'à Ottawa, où notre travail a déjà eu un impact positif sur des patients comme Camille Leahy, dont la leucémie aiguë est maintenant en rémission grâce à un essai clinique local. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec des chercheurs, des cliniciens et des patients à Ottawa et dans des villes de partout à travers le pays pour développer des traitements d'immunothérapie au bénéfice de tous les Canadiens. »

- Dre Stéphanie Michaud, présidente et directrice générale, BioCanRx.

« Nous sommes reconnaissants de cet investissement fédéral dans les travaux d'Actua visant à développer les premières étapes du bassin de talents du Canada. Ce soutien important reconnaît l'importance cruciale de l'engagement des jeunes dans les domaines de la science, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, ainsi que la priorité continue accordée à l'élimination des obstacles et au renforcement de l'inclusivité. »

- Jennifer Flanagan, PDG, Actua

« Au nom du Stem Cell Network du Canada, j'aimerais exprimer nos remerciements au gouvernement du Canada pour son soutien continu et son financement continu. Le SCN s'engage à transformer des vies grâce à la recherche en médecine régénérative et, en tant que communauté pancanadienne de chercheurs, de cliniciens, d'universitaires et de talents de la prochaine génération, nous travaillerons avec nos partenaires pour offrir les thérapies cellulaires et géniques innovantes que les Canadiens attendent et méritent. »

- Cate Murray, présidente et directrice générale, Stem Cell Network

« Nous sommes ravis de faire partie de la famille SSF et de cette approche collaborative pour faire progresser la culture scientifique et d'innovation du Canada. La CASC est le plus grand réseau national d'organismes publics d'engagement scientifique au Canada. Nos membres sont des sources d'informations scientifiques appréciées et fiables, et ils engagent chaque année des dizaines de millions de personnes à travers le pays. Ce financement témoigne de l'énorme valeur du travail qu'ils accomplissent et du rôle essentiel que joue la CASC pour rapprocher la recherche, la science et la société. »

- Dre Marianne Mader, PDG, Canadian Association of Science Centres (CASC)

Faits en bref

Cette annonce fait partie d'un financement de plus de 800 millions de dollars qui sera versé à 24 organismes scientifiques et de recherche partout au Canada .

. Le Fonds stratégique des sciences (FSS), dont la mise sur pied a été annoncée dans le budget de 2019, vise à améliorer l'efficacité des investissements fédéraux dans les organismes indépendants de science et de recherche grâce à l'utilisation d'un cadre fondé sur des principes pour évaluer les demandeurs de fonds.

Depuis 2016, le gouvernement a fourni plus de 16 milliards de dollars à l'appui de la science et de la recherche.

En outre, le budget de 2024 propose l'octroi de 825 millions de dollars pour accroître le soutien accordé aux étudiants à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat ainsi que le versement d'un financement de 1,8 milliard de dollars aux conseils subventionnaires fédéraux afin de hausser les subventions de recherche de base et de soutenir le milieu canadien de la recherche.

Le budget de 2024 prévoit également des investissements dans l'aménagement d'installations et d'infrastructures de recherche modernes et de calibre supérieur pour appuyer les travaux qui permettront de résoudre des problèmes concrets, d'ouvrir des possibilités économiques, et d'attirer et de former la prochaine génération de talents scientifiques.

Le prochain appel de demandes au titre du FSS aura lieu en 2026-2027. Le financement associé au concours actuel sera versé d'avril 2024 à mars 2029, au fur et à mesure que les ententes de contribution seront finalisées.

