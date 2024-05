IDRIS ELBA CÉLÈBRE LE LANCEMENT DE LA NOUVELLE VODKA DE LUXE, GREY GOOSE® ALTIUS LORS D'UNE FÊTE ÉTOILÉE À IBIZA





Présentation de GREY GOOSE Altius, une nouvelle vodka en bouteille à la main à libération limitée, qui capture les merveilles et les rares luxes naturels des Alpes françaises

HAMILTON, Bermudes, 26 mai 2024 /PRNewswire/ -- A-List Actor et DJ Idris Elba ont invité son épouse Sabrina Elba, Amy Jackson, Leomie Anderson and Michael Ward lors de la fête officielle de lancement de GREY GOOSE Altius qui s'est tenue dans une villa privée dans les superbes collines du Cap Martinet, à Ibiza.

La fête exclusive comprenait des décors de résidents d'Ibizan DJ, de Doorly, du roi Crowney de Rudimental, ainsi que de DJ Aniurks, les participants ayant droit à des vues panoramiques sur la beauté naturelle d'Ibiza. Les invités se sont retirés et ont siroté GREY GOOSE Altius et ont été parmi les premiers à essayer la nouvelle vodka. Un after-party a eu lieu dans une boîte de nuit de luxe, le Club Chinois, où GREY GOOSE a accueilli la zone VIP avec des invités qui ont continué à profiter de la musique et des cocktails GREY GOOSE Altius pendant la nuit.

Avant l'événement, Idris Elba a déclaré : « J'ai tout mis dans ma musique, je l'ai affiné et ajusté, jusqu'à ce qu'il soit parfait. C'est la même ambiance que celle que j'ai avec GREY GOOSE Altius. Le dévouement, le souci du détail, c'est l'artisanat à chaque goutte, qui est exactement ce que vous voulez, lorsque vous célébrez quelque chose de réel"

Lancée pour la première fois lors de la fête exclusive, la nouvelle vodka de luxe a été fabriquée avec de l'eau provenant d'un puits alpin français naturel, utilisant une filtration glaciaire trente fois plus lente que l'expression GREY GOOSE originale. GREY GOOSE Altius recrée l'extraordinaire avec les effets naturels des températures de haute altitude pour produire une vodka remarquablement douce. GREY GOOSE Altius est conçu pour siroter dans un style sophistiqué, soigné, très froid ou sur glace.

GREY GOOSE Altius sera disponible exclusivement dans les meilleurs bars, boîtes de nuit et restaurants du monde en 700 ml et 1,75 l, à la discrétion du site. Il est disponible dans les points chauds de l'été en Europe, y compris Mykonos, Saint-Tropez et Porto Cervo, et fera ses débuts à Londres, Paris et aux États-Unis cet automne.

GREY GOOSE Vodka présente sa nouvelle innovation ultra-premium, GREY GOOSE Altius. S'inspirant des Alpes françaises, la dernière version limitée de la vodka française par excellence est filtrée à des températures inférieures au point de congélation pour capturer les merveilles rares des montagnes.? GREY GOOSE Altius a été créé avec des processus inspirés par les effets naturels extraordinaires de la cristallisation à haute altitude qui se produit dans des conditions glaciaires pour produire une vodka remarquablement lisse en utilisant de l'eau de source alpine et du blé d'hiver de Picardie.?

Cette rare expression de GREY GOOSE est distillée à partir du blé tendre d'hiver français pour lequel la marque est connue, et pour la première fois, mélangée à de l'eau de source provenant de certains des plus hauts sommets des Alpes françaises. L'eau alpine de GREY GOOSE Altius commence son voyage dans les nuages au sommet des sommets d'Europe occidentale, serpentant à travers les roches cristallines jusqu'à un aquifère alcalin pur et immaculé. Après avoir été mélangé, GREY GOOSE Altius est filtré à une très faible pression de -24 degrés Celsius, ce qui se traduit par un goût doux et glaciaire et une sensation de sensation de velours. En bouche, GREY GOOSE Altius est mieux décrit comme complexe avec une minéralité alpine délicate, des notes de pomme vertes rafraîchissantes et une sous-teinte terreuse unique.

GREY GOOSE est fabriqué avec des ingrédients de la plus haute qualité et dispose d'un processus de production 100 % traçable, de la culture au liège. Chaque aspect de la création de GREY GOOSE® est axé sur la fabrication de vodka d'une qualité inégalée. Chaque bouteille de GREY GOOSE est distillée et embouteillée en France, avec une recette et un processus qui restent inchangés depuis le début, utilisant seulement deux ingrédients - le blé Picardie d'origine unique et l'eau de source de notre puits naturel de calcaire à Gensac-la-Pallue. Un processus de distillation unique fait ressortir la véritable essence de ces ingrédients. L'expertise du maître de cave GREY GOOSE, François Thibault, assure une fluidité inégalée et un goût exceptionnel. Le portefeuille GREY GOOSE comprend GREY GOOSE Vodka, GREY GOOSE La Poire, GREY GOOSE L'Orange et GREY GOOSE Le Citron Flavored Vodkas ; et maintenant GREY GOOSE ALTIUS.

La marque de vodka GREY GOOSE fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, dont le siège se trouve à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited.

26 mai 2024 à 10:32

