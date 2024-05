Hyundai Mobis organise une conférence sur l'investissement dans la Silicon Valley





Hyundai Mobis organise le « Mobis Mobility Day », sur le thème de la mobilité respectueuse de l'environnement, afin de partager les développements technologiques et la vision future de l'entreprise

L'événement vise à rechercher des opportunités de collaboration commerciale avec des entreprises innovantes, en se concentrant sur l'obtention d'alliances dans des technologies d'avenir telles que l'électrification

L'interaction continue avec les experts locaux en matière d'investissement conduit à des investissements fructueux, ce qui accélère la mise en place des futurs moteurs de croissance

SAN FRANCISCO, 26 mai 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) a annoncé le 26 mai avoir organisé le troisième « Mobis Mobility Day », organisé par Mobis Ventures Silicon Valley (MVSV), son centre d'investissement nord-américain en matière d'innovation ouverte. Cet événement de grande envergure présente la vision commerciale de l'entreprise et ses projets d'investissement dans les startups aux startups, aux universitaires et aux investisseurs du monde entier. Grâce à cette initiative, Hyundai Mobis vise à identifier les entreprises prometteuses dotées de technologies innovantes dans le secteur de la mobilité, telles que les logiciels, la conduite autonome et l'infodivertissement, et à s'assurer de « futurs alliés technologiques ».

Environ 250 participants ont assisté à l'événement, y compris des représentants préinvités de startups de la Silicon Valley, des universitaires, des investisseurs du secteur et des gestionnaires d'investissement locaux de constructeurs automobiles mondiaux à la recherche d'opportunités de réseautage.

Le « Mobis Mobility Day » est une plateforme permettant à Hyundai Mobis de partager avec les entreprises locales l'état de son développement technologique et sa vision de l'avenir, et d'expliquer ses futurs plans d'investissement. Chaque année, Hyundai Mobis recherche des partenaires commerciaux dans la Silicon Valley, un centre de ressources, de technologies, de talents et de capitaux, afin d'améliorer sa compétitivité technologique mondiale dans le domaine de la mobilité future.

L'événement de cette année, qui avait pour thème la mobilité durable, s'inscrivait dans le cadre de l'évolution de l'industrie automobile mondiale vers l'électrification. Hyundai Mobis a présenté son avantage concurrentiel dans les technologies de châssis optimisées pour les plates-formes de véhicules électrifiés, telles que les systèmes de freinage, de direction et de suspension. L'entreprise a également mis en avant son portefeuille de composants d'électrification de base, y compris les systèmes de batteries et de PE.

Les investisseurs de la Silicon Valley présents à l'événement ont reconnu que si le marché mondial des véhicules électriques a temporairement ralenti, l'ère des véhicules respectueux de l'environnement est inévitable. Ils ont prédit des investissements continus dans l'innovation en matière de durabilité et de technologie propre au sein de l'industrie automobile.

Hyundai Mobis a créé Mobis Ventures Silicon Valley (MVSV) en 2018 pour répondre à l'évolution rapide de l'écosystème de la mobilité. Par le biais de MVSV, l'entreprise continue d'identifier et d'investir dans des startups prometteuses dans le futur secteur de la mobilité et de favoriser la coopération technologique avec des entreprises innovantes locales.

Les activités d'investissement local de MVSV ont donné des résultats concrets. En 2020, Hyundai Mobis a investi dans Envisics, une entreprise basée au Royaume-Uni, pour collaborer à la technologie d'affichage tête haute en réalité augmentée (AR-HUD). L'entreprise entretient également des partenariats commerciaux avec Zendar, un développeur de radars d'imagerie haute performance pour la conduite autonome, LightIC, une entreprise de LIDAR à semi-conducteurs basée sur l'IA, et Sonatus, un spécialiste des plateformes logicielles, poursuivant ainsi sa collaboration dans les technologies clés de la mobilité du futur.

Contact pour les médias

Choon Kee Hwang : [email protected]

Myong Sun Song : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2421383/Hyundai_Mobis_held_3rd_Mobis_Mobility_Day_Silicon_Valley_USA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

26 mai 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :